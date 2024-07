Natația a adus prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Paris  

În urmă cu trei ani, la JO de la Tokyo, David Popovici a terminat proba de 200 m liber pe locul 4, la două sutimi de secundă de o medalie olimpică. Acum a câștigat aurul la sutimi de secundă de locul 2, devenind și campion olimpic după ce deține și titlul mondial, și pe cel european.

Chiar dacă el nu s-a considerat favoritul probei de 200 de metri liber, la care deține titlul mondial și european, David Popovici a câștigat și aurul olimpic, însă după o luptă strânsă, la doar două sutimi de secundă după o revenire spectaculoasă pe ultimii 50 de metri, depășindu-l pe britanicul Matt Richards. „Mă bucur pentru că am luptat până la final. Este un rezultat mare, este o realizare imensă. O să mă bucur după acest succes. În primul rând, este o mare realizare pentru mine. Mă bucur că țara m-a urmărit. Au fost atât de mulți români și în tribune, părinții mei și sunt fericit că au urmărit și ei această cursă. Mă bucur pentru că am asistat împreună la acest succes”, a declarat David la finalul cursei, stăpânindu-și emoțiile. „„A fost o luptă de câine, fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare... Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac. Și, chiar dacă nu acesta era obiectivul principal, bineînțeles că mă bucur că am scris istorie pentru înot. Sunt un pic mai relaxat, bineînțeles. Am trecut de jumătate din cea mai importantă competiție a anului pentru mine și, când o să fiu în vacanță, o să am un pic de timp să mă bucur cu adevărat”, a adăugat el.

David Popovici va mai concura în proba 100 de metri liber și, cu echipa, în probele de 200 și 400 de metri mixt.

Al treilea timp de calificare la 100 m liber

David s-a calificat pentru semifinalele probei de 100 m liber, unde de asemenea este favorit în calitatea lui de deținător al titlurilor de campion mondial și european. Ieri s-a calificat pentru semifinale cu al treilea timp, câștigându-și seria cu o sutime avans față de locul 2. Semifinalele s-au disputat aseară, după închiderea ediției, iar finala va avea loc diseară.