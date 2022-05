Peste 150 de pisici de pe tot globul vor putea fi admirate,la Salonul Felin Internaţional Bucureşti

Deschis sâmbăta şi duminica aceasta, între orele 10,00 - 20,00, SofistiCAT are ca principal punct de atracţie competiţia "Best in show", în care cele mai frumoase pisici se vor întrece pentru un loc pe podium.



Un juriu internaţional va evalua exemplarele de feline din rasele Abysiniană, Albastru de Rusia, Bengaleză, British Shorthair, British Longhair, Devon Rex, Exotică, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegiană de Pădure, Persană, Ragdoll, Singapura şi pisica de casă.



SofistiCAT este cel mai important eveniment de specialitate din sud-estul Europei şi unul dintre cele mai populare din România şi este organizat de Asociaţia Felină SofistiCAT, Federaţia Naţională Felinologică din România (FNFR) şi Federaţia Internaţională Felină (FIFe).