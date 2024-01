Erou în uniformă. Pompierul Marian Rădoacă a salvat viața unui bărbat aflat în pericol în apele înghețate ale unui lac

„În mijlocul unei plimbări aparent obișnuite în Parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal, pompierul Marian Rădoacă a devenit erou fără să ezite!

Cu instinctul unui adevărat salvator, Marian a intervenit rapid pentru a salva un bărbat căzut în apele înghețate ale lacului din parc. El și-a aruncat geaca și telefoanele, urmând cursul apei pentru a ajunge la persoana aflată în pericol.

Un bărbat de 44 ani se bucură în continuare de zile frumoase alături de familia lui datorită unui pompier. Bărbatul, intenționa să pescuiască, însă s-a dezechilibrat și a căzut în apă. Soarta l-a adus în apropiere de locul incidentului pe Marian Rădoacă, un pompier care, în timpul său liber, îşi plimba cei doi copii alături de soție pe aleile parcului.

Marian Rădoacă îmbracă de 19 ani uniforma ISU Dolj. Au fost ani trăiţi la intensitate mare, care au lăsat amprente în personalitatea sa. Meseria de salvator i-a modelat în bine caracterul, dovadă fiind şi gestul pe care l-a făcut, din instinct, atunci când destinul i-a scos în cale un om a cărui viață se afla în pericol.

Plutonierul adjutant Marian Rădoacă locuieşte în Craiova, împreună cu soţia şi cei doi copii, de șase ani, respectiv doi ani jumate. În weekend-urile libere, obişnuieşte să îşi aducă familia în oraşul Caracal la socri, în vizită.

Profitând de vremea frumoasă din ziua de duminică, 28 ianuarie, s-a hotărât să își petreacă câteva ore plimbându-se prin parcul „Constantin Poroineanu” din apropiere.

Marian Rădoacă îşi aminteşte că, în jurul orei 13.00, în timp ce se plimba liniștit, alături de familie, pe aleile parcului, în apropierea unui pod, a auzit strigătele de ajutor ale unui bărbat, căzut în apa înghețată și prins sub un grilaj în zona de colectare și deversare a lacului artificial din parc.

„Fără să stau prea mult pe gânduri, m-am apropiat rapid să văd ce se întâmplă. La fața locului erau mai multe persoane. Am întrebat dacă cineva a sunat la 112, răspunsul a venit rapid de la un cetățean - DA.

Am coborât de pe pod și m-am poziționat rapid pe grilajul canalului, pentru a încerca să îl prind de mână, curenții fiind puternici și în orice moment risca să fie tras pe tuburile de deversare.

Bărbatul nu a reușit să se agațe de mâna mea, iar pericolul devenise din ce în ce mai mare, apa fiind rece, iar persoana a intrat în panică, dezechilibrându-se, moment în care a fost trasă de curenții apei în interiorul tubului de deversare.

Din instinct, mi-am aruncat geaca și telefoanele, i-am zis soției să ia copii și să plece mai departe, neștiind ce va urma în clipele următoare. Am intrat fără să ezit în apa rece ca gheața, doar cu gândul de a salva.

Am coborât în cascadă, după care am urmat cursul apei în canalul de deversare, până sub podul unde se afla persona căzută, am apucat-o rapid de mână strângând-o și trăgând-o cu putere spre mine.

Împreună, am ieșit pe malul lacului, unde ne așteptau colegii pompieri, veniți să acorde primul ajutor medical calificat.

Ajutorul medial i-a fost acordat și fiicei mele, care plângea speriată și dorea insistent să mă vadă.

Bărbatul salvat mi-a mulțumit și i-a zis fetiței să se liniștească, să nu mai plângă, pentru că sunt un erou și, datorită mie, el este sănătos și poate merge fericit la familia lui ”, își amintește Marian.

Felicitări pentru curajul și devotamentul exemplar dovedite! Ne mândrim cu astfel de colegi!” potrivit unei postări IGSU.