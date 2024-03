Poşta Română a obţinut un profit de 12 milioane de lei în 2023

"Profitul este păstrat la un minim. Obiectivul a fost tot timpul în jur de 10 milioane de lei. Profitul în 2023 a fost 12 milioane de lei. Acum o să îl ţinem puţin mai sus, pentru că trebuie să plătim 1% din venit cu Legea 296, către AMEPIP. În 2022, a fost 14 milioane de lei. Ne propunem la fel sau dacă nu chiar mai puţin pentru 2024. În schimb, creşterea cifrei de afaceri este una consistentă, cu aproximativ 200 de milioane de lei de la un an la altul", a afirmat Valentin Ştefan.



Potrivit datelor prezentate în conferinţă, cifra de afaceri a companiei a urcat în 2023 la 1,6 miliarde de lei, fiind cu 8,2% mai mare faţă de 2022. Pentru acest an, Valentin Ştefan estimează o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei.



"În ultimii 5 ani, compania a avut o creştere a veniturilor, a cifrei de afaceri consistentă, ceea ce a consolidat atât administrativ compania, dar şi comercial. Cu alte cuvinte, ne permitem să facem mai multe investiţii, ne permitem să avem o predictibilitate şi o reputaţie mai bună, atât în faţa partenerilor noştri, cât şi în faţa creditorilor, băncilor cu care lucrăm foarte intens. După cum puteţi vedea, a fost un început mai încet. În 2020 am avut o creştere faţă de 2019 de doar 1,1%, în 2021 de 4,4 şi după aceea a crescut din ce în ce mai mult. Rezultatul din 2023 este de fapt rezultatul muncii din anul 2021 şi parţial din anul 2022. Din păcate sau din fericire, rezultatele nu le vedem de azi pe mâine. Tot timpul se văd cu o finalitate de câţiva ani. Vă dau un exemplu: la Fabrica de timbre am cumpărat un echipament acum un an şi jumătate, o investiţie de 6 milioane de lei, proces care a început cu un an înainte. Noi am început acest proces în 2021", a explicat Valentin Ştefan.