Povestea lui George, băiatul de 12 ani al cărui vis e să aibă „locuri de muncă” atunci când va fi mare

George este unul dintre premianții școlii din comuna Sascut, județul Bacău. A terminat clasa a V-a cu media 9,12, iar materia lui preferată e limba română, deși are aproape nota maximă și la matematică. E conștiincios și învață constant, „nu în salturi sau pentru notă”, spune Dan Temelie, dirigintele băiatului. De fapt, George învață pentru visul său. „Dacă mi-aș dori ceva cel mai mult ar fi să ajung bine în viață, să am prieteni lângă mine și să am locuri de muncă”. Din experiența celor 12 ani de viață, George a învățat că un loc de muncă este ceva foarte important. „Nu ai cum să faci bani fără loc de muncă”, explică băiatul. Iar șansele să-l obții cresc pe măsura performanțelor de la școală. De la vârsta de 6 ani, după ce mama lui l-a părăsit, George a fost crescut doar de tată, care nu are un loc de muncă stabil, ci muncește cu ziua pe unde apucă. „Am făcut doar opt clase, atât”, spune Costel Zaharia, tatăl lui George. „I-am zis și lui să nu facă prostia mea. Să meargă să învețe, că pentru el învață, nu pentru mine”. Și, chiar dacă părintele său i-a spus „că nu e musai să fie premiant”, ci undeva pe la mijloc, George a înțeles exact ce are de făcut ca să-i fie bine în viață. În perioada pandemiei, cât școala a funcționat online, a fost mai complicat să susțină ritmul învățării, pentru că ori nu avea internet, ori nu funcționa tableta. S-a ajutat cu vecinii, cu prietenii, iar vara aceasta i-a venit în ajutor Naradix , platforma gratuită de educație remedială lansată de Narada luna trecută. A găsit acolo exerciții prezentate sub forma unor jocuri, distractive și testări care-l vor ajuta să repete materia și să o înțeleagă mai bine. Așa cum spune dirigintele lui George, „Naradix vine fix în direcția asta, să-i sprijine pe copii să remedieze cu ce au rămas din urmă, să acopere golurile de informație formate”.

Pe vremea când George abia împlinise 6 ani, mama lui a plecat la serviciu, ca în fiecare zi. Doar că de atunci nu s-a mai întors acasă. Multă vreme, familia nu a știut nimic de ea, până într-o zi când și-a sunat băiatul. I-a spus că e bine, e în Italia. „El era mic, plângea...”, își amintește tatăl lui George. „Timp de vreo două luni și ceva a mai ținut puțin legătura cu el și după această perioadă a încetat să-l mai caute. După un an de zile, m-a dat în judecată să-l ia pe George. Ne-am judecat mai bine de doi ani, după care eu am câștigat băiatul”.

Întâmplarea aceasta dureroasă i-a conferit lui George o profunzime și o hotărâre pe care cu greu o poți observa la alți copii de-o seamă cu el. „Se vede că are o traumă ascunsă, că suferă de ceva, chiar dacă nu vorbește despre asta”, spune dirigintele băiatului.

Acum, mama lui George are program de vizită: de Paște, de Crăciun și două săptămâni de vacanță împreună pe an. Îi poate și telefona, în fiecare seară, la ora șapte. Restul timpului însă, George îl petrece cu tatăl său. Se gospodăresc împreună, își gătesc, fac curat și își spală rufele. „Face și el”, spune domnul Zaharia. „Ne înțelegem. Îi zic Uite, eu plec la muncă, dai și tu cu aspiratorul.... Şi face, înțelege”.

De fapt, George înțelege foarte multe pentru un copil care abia acum trece clasa a șasea. Faptul că mama lui l-a părăsit nu transformă cazul băiatului într-unul excepțional, pentru că mii de copii din toate colțurile țării trec prin situații asemănătoare. Excepțională este însă reacția lui George, care a înțeles de la tatăl său exact ce are de făcut. „Școala e importantă ca să ajungi ceva în viață!”, spune băiatul. Să muncești cu ziua însemnă o viață plină de nesiguranță, pe care el vrea să o evite, iar visul său e să devină jandarm. „Am văzut odată unul când am mers la Bacău și mi-a plăcut cum acționează. Aproape ca în jocurile pe calculator!”.

La fel ca alți peste 10.000 de copii care s-au înscris vara aceasta pe Naradix, George a descoperit pe platforma pusă la dispoziție de Narada un mod de a învăța foarte apropiat de generația sa. Interfață interactivă, lecții concepute ingenios, posibilitatea de a participa la webinarii, dar și de a fi accesată offline oricând se dorește, explicații oferite de profesorii-voluntari ori de câte ori este nevoie și, nu în ultimul rând, premii atractive pentru cine învață bine – toate acestea sunt puse la dispoziția copiilor pe Naradix. Înscrierile pe platforma gratuită sunt încă posibile astfel încât orice elev poate realiza o recapitulare a materiei înainte de începutul noului an școalar.

Cu un SMS la 8845 cu textul „ELEV” sau prin plata cu cardul pe pagina campaniei , cu o donație de doar 2 euro/lună, orice persoană poate sprijini copiii să recupereze materia pierdută în pandemie, să-și consolideze cunoștințele și să lupte împotriva abandonului școlar.

Povestea impresionantă a lui George poate fi urmărită integral aici .

Proiect realizat împreună cu sponsorul principal cora România .

Comunitate de voluntari mobilizată de Starbucks România.

Curriculum digitalizat împreuna cu Global Vision.

Parteneri: Adservio, Editura Didactică şi Pedagogică

Proiect promovat de: HaHaHa Production.

Partener legal: Raluca Comanescu & Partners

Campanie amplificată de Kiss FM.

Despre NARADA

Narada este o organizație formată din persoane din cele mai variate medii sociale, de la studenți, la oameni de comunicare, IT-iști, manageri sau antreprenori, toți oameni de acțiune al căror scop este acela de a oferi soluții eficiente și rapide de modernizare a educației. Credem în forța comunității de a schimba lucrurile când este mobilizată de proiecte care să o inspire și, de asemenea, suntem convinși că fiecare reușită are rolul de a ne conduce spre următoarea.

Născută sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation (rbls.ro) cu scopul de a hrăni inovația în educație la firul ierbii, NARADA conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business și viceversa. Cu alte cuvinte, #1 încurajează și ajută profesorii să creeze proiecte care inovează în sălile de clasă și/sau rezolvă probleme ale elevilor, #2 aduce în atenția mediului de business proiectele profesorilor și face tot posibilul ca acestea să fie finanțate. #3 În final, supervizează implementarea acestora, măsoară rezultate și multiplică lucrurile care au funcționat. Un singur proiect educațional nu va schimba educația, dar forța a mii de astfel de proiecte, DA.