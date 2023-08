Predoiu laudă eroismul pompierilor care au acționat la Crevedia

„Din câte am înțeles ar fi existat un risc imens să să se producă explozii simultane la toate cele trei cisterne, ceea ce ar fi avut un efect devastator. O să fac această precizare tot timpul. Am fost laa spital și am discutat cu răniții care au fost la fața locului și mi-au spus ce s-a petrecut. Greu găsim cuvinte să subliniem eroismul lor”, a spus ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, aflat, alături de premierul Marcel Ciolacu la Crevedia.

Un colonel din cadrul ISU Dâmbovița a explicat cum a avut loc intervenția. El a subliniat că aceasta a respectat normele legale.

„Am încercat să răcim zona de ardere în așa fel încât dimensiunea exploziei să fie cât mai scăzută. Intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile legale”, a spus reprezentantul ISU Dâmbovița.

