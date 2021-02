Președintele SINDALIMENTA îi cere socoteală ministrului Sănătății asupra anchetării DSP

Dragos Frumosu/Facebook

Președintele SINDALIMENTA îi cere socoteală ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, despre atitudinea Direcției de Sănătate Publică (DSP), care nu a răspuns solicitării fostei secretare a federației, Mihaela Moraru. Aceasta suferă de o boală incurabilă și a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Deși a contactat DSP, aceștia nu au răspuns solicitării, iar pacienta nu a primit niciun tratament.

"Noi, colegii d-nei Mihaela, membri conducerii SINDALIMENTA, asteptam ca solicitarea prietenei noastre Europarlamentarul Maria Grapini sa se indeplineasca. Este vorba despre solicitarea doamnei cu privire la decizia pe care ar trebui s-o ia ministrul Vlad Voiculescu pentru anchetarea reprezentantilor DSP care, in urma testului Covid au decis sa stea izolata, fara tratamentul medicului curant. Se putea ajunge la o tragedie si sigur, in final invocau Covid 19.

Pot afirma cu tarie ca sunt oameni care nu merita sa practice aceasta meserie, ca probabil sunt superficiali sau vanduti, multi romani trecand prin situatii asemanatoare; si stiti de ce? Ca sa-si faca norma, ca sa le mearga afacerile cu masti, vaccinuri, etc, ca sa distruga economia tarii pentru care nu au existat forme de sprijin decat declarativ, pentru ca sa ne tampim cu totii stand in casa sau lucrand on line, pentru a distruge si sistemul de invatamant in totalitate si pentru multe altele.

Si spun asta cu toata puterea si curajul.

Daca sambata doamna Mihaela era condamnata sa moara in casa fiindca testul facut era pozitiv si fiindca angajatii DSP nu au inteles situatia si nu i-a interesat, astazi, dupa 5 zile, trei teste au iesit negative.

Ce spuneti d-le Ministru despre subalternii dvs, sunt rau intentionati, au sarcina sa iasa covid sau nu au studii de specialitate, la fel ca dvs ?

Sper sa va treziti odata si sa nu mai lasati romanii cu alte boli grave sa moara nevinovati !", a scris Dragoș Frumosu, președintele SINDALIMENTA, pe Facebook.