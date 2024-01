Cât te costă muzica la nuntă? "Prețul m-a șocat. Mi se pare enorm"

Potrivit Antena 3 CNN, o tânără din România a rămas șocată de oferta primită de la o formație care ar urma să cânte live la nunta ei. Aceasta a încercat să afle cât au plătit alții pentru servicii de acest gen.

"Sunt paralelă cu prețurile și nu am idee cât costă. Am cerut o ofertă unei formații și prețul m-a cam șocat. Voi cât ați dat pe muzică pentru nuntă?", a întrebat aceasta pe Reddit. "Așa m-a șocat și pe mine acum câțiva ani. De aia am mers pe varianta DJ...la o zecime de preț, probabil", i-a răspuns cineva. "Tipii ăștia mi-au oferit și dj pe toată perioada evenimentului. Plus prestația lor. 3 seturi de câte 45 de minute fiecare pentru 6000 euro cu lumini, sonorizare tot ce e nevoie, în fine", a precizat autoarea postării.

Soluţia ieftină - laptop personal conectat la boxele deja existente în locație

"Nu sunt foarte familiară cu prețurile formațiilor, am fost la o nuntă în Constanța în 2023 și am înțeles că ar fi dat 5000 euro parcă, formație care a cântat de la început până la sfârșit, pauze doar când luau masa, plus ceva dansatoare de cabaret (2 sau 3 numere au avut fetele, au dansat și cu lumea, întrețineau bătrâneii). Asta am auzit de pe acolo, nu am întrebat mirii. Pentru doar 3 prestații de mai puțin de o oră mi se pare în orice caz enorm. Pe aici cel puțin formația îți cânta toată noaptea. Noi pe dj botez sub 100 persoane am dat în jur de 1300 lei plus meniu", i-a scris altcineva.

"La mine: zero. Am avut un laptop (personal) conectat la boxele deja existente în locație. Playlist făcut de mine pe Spotify cât să țină toată noaptea. Nuntă relativ mică (circa 50 de persoane) într-o locație drăguță."

"5000 euro Solist și solistă + 5 instrumentiști și vin și pentru tradiții acasă, cam scump în opinia mea dar am avut pe cineva specific în minte. Am găsit și la 3000 de euro o formație mai mică dar care sincer își făcea treaba bine".

500 euro DJ cu sonorizare și lumini. Prețuri pentru nunţi

"Am fost vara asta la 2 nunți, una fără formație (playlist) făcut de cuplu, superb, lumea a dansat toată ziua și seara și a doua cu formație de 7000 de euro, ceva mai trist nu am văzut, numai piese triste de zici că lumea era la înmormântare, foarte rău".

"12500 lei, formație talentată, tânăra cu chef de viață și muzică. Aveau inclus și dj în acest preț. În 2023. Dar am primit de la alte formații oferte între 3000 și 9000 euro."