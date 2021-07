Protest al angajaților ARSVOM în Portul Constanța, după ce Drulă a spus că desființează Agenția

Zeci de angajați ai Agenţiei de Salvare a Vieţii de Om pe Mare (ARSVOM) protestează, luni, în Portul Constanța, după ce ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a spus că Agenția va fi desființată, iar atribuțiile vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În Portul Constanța protestează luni circa 70 de angajați ai ARSVOM, după ce, duminică, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă a spus că desființează Agenția.

Cătălin Drulă a anunțat, de duminică, la Timișoara, că premierul Florin Cîțu și-a dat acordul pentru desființarea ARSVOM.

„La acea Agenţie de Salvare a Vieţii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, dacă vă aduceţi aminte în martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a putut ieşi din port că era vreme rea şi barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate funcţiona pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control încheiat, care a ridicat o serie largă de probleme pe zona de achiziţii. Am un anunţ de făcut, această Agenţie va fi desfiinţată. Am discutat şi cu premierul României şi şi-a dat acordul”, a spus Drulă.

Ministrul Transporturilor a spus că atribuţiile ARSVOM vor fi preluate de IGSU, considerând că „de fapt, nici nu îşi avea neapărat rostul (ARSVOM – n.r.)”.

„Prin felul în care au reacţionat (…) arată că sunt suspiciuni mari de integritate, de competenţă grave. Vom desfiinţa această Agenţie”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Drulă a mai spus că și celelalte instituţii din domeniul naval, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, Porturile Galaţi, Autoritatea Navală Română sunt verificate de corpul de control, pentru că și acolo are suspiciuni.

„Am luat deja măsuri de schimbare a conducerilor, am adus profesionişti, la fel ca şi la Portul Constanţa în Consiliile de Administraţie. De altfel, e un proces amplu de numire a profesioniştilor de organizare de proceduri pentru mandate stabile pe patru ani ca să nu mai stea la mâna politicului. Face parte din efortul de profesionalizare pe care îl facem”, a mai declarat Cătălin Drulă.

(sursa: Mediafax)