Rezultate Loto 6/49 15 august 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 15 august 2024:

Loto 6 din 49: 20, 16, 47, 14, 37, 4

Loto 5 din 40: 34, 33, 6, 18, 39, 13

Joker: 1, 45, 25, 23, 6 + 20

Noroc: 2 6 0 6 4 4 6

Noroc Plus: 6 1 5 7 1 8

Super Noroc: 6 1 3 2 1 8

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 21,23 milioane de lei (peste 4,26 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,62 milioane de lei (peste 1,93 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,62 milioane de lei (peste 1,93 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 52.900 de lei (peste 10.600 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 94.000 de lei (peste 18.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 206.000 de lei (peste 41.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 82.600 de lei (peste 16.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 127.800 de lei (peste 25.600 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 11 august, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri a cate 65.819,95 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cristuru Secuiesc-judetul Harghita, Hunedoara, Sighisoara, Falticeni si online, pe joaca.loto.ro.