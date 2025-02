Rezultate Loto 2 februarie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 2 februarie 2025:

Loto 6/49: 28, 22, 21, 31, 9, 25

Loto 5/40: 32, 31, 23, 30, 6, 2

Joker: 17 / 15, 22, 44, 27, 3

Noroc: 2 1 2 1 1 4 7

Super Noroc: 8 7 0 2 0 3

Noroc Plus: 5 5 1 0 7 8

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13 milioane de lei (peste 2,62 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 12,16 milioane de lei (peste 2,44 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,91 milioane de lei (peste 1,99 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 49.700 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 51.000 de lei (peste 10.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 183.300 de lei (peste 36.800 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 65.200 de lei (peste 13.100 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 42.500 de lei.