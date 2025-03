Sistemele de control pentru cheltuirea banilor din Mecanismul de redresare și reziliență lasă mult de dorit

Potrivit unui raport special al Curții de Conturi Europene publicat ieri, în unele țări din UE, sistemele de control pentru MRR lasă mult de dorit. În plus, nici verificările pe care le face Comisia Europeană nu acoperă toate elementele necesare. Este, deci, posibil ca banii pentru redresarea în urma pandemiei de COVID-19 să finanțeze măsuri care nu au făcut obiectul unor verificări stricte privind achizițiile publice și ajutoarele de stat, avertizează auditorii, potrivit unui comunicat.

Cele 27 de state membre, în calitate de beneficiari ai fondurilor de redresare în urma pandemiei, trebuie să asigure respectarea normelor aplicabile din dreptul Uniunii și din dreptul intern, inclusiv a normelor privind achizițiile publice și ajutoarele de stat. În acest scop, ele trebuie să efectueze controale și audituri pentru a se asigura că sistemele lor sunt eficace. La rândul său, Comisia Europeană trebuie să obțină asigurarea că organismele naționale verifică în mod regulat și eficace dacă se respectă normele.

„Încălcarea normelor privind achizițiile publice și ajutoarele de stat este o problemă persistentă la nivelul cheltuielilor bugetare ale UE. Or, potrivit constatărilor Curții, nici Comisia Europeană, nici statele membre nu s-au arătat suficient de interesate de acest aspect la început”, a declarat domnul Jorg Kristijan Petrovič, membrul Curții care a condus auditul. „Date fiind sutele de miliarde de euro care trebuie încă investite până la sfârșitul anului 2026, sperăm că auditul nostru va contribui la protejarea mai eficace a intereselor financiare ale UE.”

Deficiențe la verificarea achizițiilor publice

Normele permit sisteme de control diferite pentru MRR, însă, în majoritatea țărilor auditate, Curtea a constatat deficiențe la nivelul controalelor privind achizițiile publice. Autoritățile naționale au întâmpinat probleme legate de gradul de acoperire a controalelor, de calitatea și/sau de calendarul acestora. Lucrurile stau totuși mai bine în ceea ce privește ajutoarele de stat: în cea mai mare parte, controalele existau și acopereau principalele riscuri, au constatat auditorii. Cu toate acestea, la momentul depunerii cererilor de plată, organismele naționale de audit competente pentru MRR nu aveau, în general, asigurarea că regulile privind ajutoarele de stat fuseseră respectate.

Situația este explicată parțial de normele neclare, după cum au constatat auditorii. Mai exact, țărilor din UE nu li s-au oferit orientări detaliate despre cum să verifice respectarea normelor privind achizițiile publice și ajutoarele de stat. Ca rezultat, activitatea de audit a Comisiei nu s-a axat inițial pe acest aspect, ci mai degrabă pe fraudă, corupție și conflictele de interese. Între timp, Comisia și-a îmbunătățit strategia de audit, dar auditorii tot au identificat anumite probleme. De exemplu, sistemele de control și de audit al achizițiilor publice nu au fost verificate la fel de amănunțit în toate țările UE care au primit finanțare din MRR.

Auditorii au subliniat că măsurile corective luate de țările din UE au și ele deficiențe, care le-ar putea reduce efectul disuasiv. Problema este că, în practică, statele membre nu recuperează întotdeauna sumele datorate de destinatarii finali. Iar atunci când le recuperează, banii nu sunt nici returnați la bugetul UE, nici deduși din plăți ulterioare din MRR.

Plăți făcute chiar dacă normele au fost încălcate

Auditorii recunosc că situația care se înregistrează ține de modul în care au fost gândite fondurile de redresare ale UE, în cazul cărora principala condiție pentru plată este îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și a țintelor. Ei trag însă un semnal de alarmă, subliniind că, la modul concret, asta înseamnă că plățile din MRR pot fi efectuate integral, chiar dacă normele privind achizițiile publice sau ajutoarele de stat au fost încălcate. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) sprijină reforme și investiții în țările din UE din februarie 2020, adică de la începutul pandemiei de COVID-19, și se va desfășura până la 31 decembrie 2026. Angajamentele efectuate se ridică la 650 de miliarde de euro, constând în 359 de miliarde de euro sub formă de granturi și 291 de miliarde de euro sub formă de credite. MRR este un mecanism de finanțare nou, care nu se bazează pe costurile reale suportate. El este pus în aplicare sub gestiunea directă a Comisiei Europene, care poartă și răspunderea finală.

Raportarea fraudelor, deficitară

În ceea ce privește raportarea fraudelor legate de MRR, Curtea de Conturi a constatat următoarele:

-lipsa unor informații centralizate și standardizate privind fraudele înregistrate în Sistemul de gestionare a neregulilor înseamnă că datele disponibile pentru a sta la baza planificării și a direcționării auditurilor de sistem sunt incomplete;

-în prezent, contrapărțile nefiabile (destinatari finali) nu sunt raportate în sistemul de detectare timpurie și de excludere și nici nu sunt excluse de la finanțarea din partea UE. Modificările propuse ale dispozițiilor Regulamentului financiar (reformare) prevăd însă acest lucru.

Ce este Mecanismul de redresare și reziliență

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza COVID-19 și consecințele sale economice.

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de circa 650 miliarde euro. La nivelul fiecărei țări UE au fost alocate fonduri prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență. Prin PNRR, țării noastre i-au fost alocate 28,5 miliarde de euro.

