Rezultate Loto 6/49 24 martie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 24 martie 2024:

Rezultate loto 6/49: 28, 29, 18, 3, 37, 47

Rezultate Loto 5 din 40: 10, 25, 11, 32, 12, 16

Rezultate Joker: 28, 3, 26, 45, 10, +2

Noroc: 4 9 0 9 1 5 7

Noroc Plus: 5 6 1 4 8 2

Super Noroc: 2 4 3 5 5 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,45 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,89 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 632.200 de lei (peste 127.000 de euro), la categoria a II-a reportul este de peste 82.600 de lei (peste 16.600 de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report in valoare de peste 33.400 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 70.500 de lei (peste 14.000 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 913.900 de lei (peste 183.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3.000 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 21 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 92.558,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Ploiesti.