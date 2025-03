Descurajare nucleară europeană: Macron se declară pregătit „să deschidă discuţia”

"Dacă colegii vor să se îndrepte către o mai mare autonomie şi capacităţi de descurajare, atunci va trebui să deschidem această discuţie foarte profund strategică. Ea are componente foarte sensibile şi foarte confidenţiale, dar sunt disponibil pentru ca această discuţie să înceapă'', a declarat Macron într-un interviu acordat canalelor portugheze RTP1 şi RTP3.



În faţa apropierii spectaculoase dintre Statele Unite, în mandatul lui Donald Trump, şi Rusia, Friedrich Merz a considerat necesar ca Europa să se pregătească pentru "cel mai rău scenariu" al unei NATO fără garanţia americană de securitate, inclusiv securitatea nucleară.



În faţa acestui lucru, el a vorbit despre o discuţie necesară cu britanicii şi francezii "cu privire la întrebarea dacă nu am putea beneficia de partajarea nucleară, sau cel puţin de securitatea nucleară" pe care ar putea-o oferi Parisul şi Londra.



"Franţa are autonomie deplină în acest domeniu (...) adică nu depindem de altcineva pentru a ne produce capacităţile nucleare, pentru a le avea şi pentru a le opera pe calea aerului şi pe mare, ceea ce este şi o specificitate (franceză)", a subliniat Emmanuel Macron la finalul unei vizite de stat în Portugalia.



"Prietenii noştri britanici au capacităţi nucleare (...) mai puţin complete decât noi. Există mai multă dependenţă de partenerii americani", a observat el.



"Sunt gata să discut despre această capacitate, care este în fond una suverană, dacă ne permite să construim o forţă europeană mai mare", a subliniat şeful statului francez.



Încă de la început, descurajarea franceză a fost menită să fie complet independentă şi bazată pe evaluarea unui singur om, Preşedintele Republicii, a unei ameninţări împotriva intereselor vitale ale ţării.



Într-un discurs despre doctrina nucleară franceză din februarie 2020, Emmanuel Macron a subliniat "dimensiunea autentic europeană" a intereselor vitale franceze.



"Franţa a recunoscut întotdeauna o dimensiune europeană a intereselor sale vitale", a subliniat vineri Macron, menţionând în acelaşi timp că "doctrina sa nucleară păstrează un anumit mister pentru că ambiguitatea face parte din eficacitatea sa".



Prin urmare, ea nu va spune în avans unde ar putea lovi, "aceasta este alegerea şefului forţelor armate", adică a preşedintelui, a adăugat el. AGERPRES