Rezultate Loto 6/49 4 ianuarie 2024. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 4 ianuarie 2024:

Loto 6/49: 2, 29, 31, 13, 49, 34

Joker: 3, 14, 26, 41, 7 + 8

Loto 5/40: 18, 3, 5, 28, 7, 4

Noroc: 9 0 0 5 7 3 1

Super Noroc: 9 2 3 7 0 0

Noroc Plus: 7 7 7 7 1 6

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 21,40 milioane de lei (peste 4,30 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,37 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,95 milioane de lei (peste 4,41 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 58.400 de lei (peste 11.700 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 433.000 de lei (peste 87.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 12.500 de lei.

La tragerea Noroc din 31.12.2023 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 196.603,38 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea suplimentara Joker din 31.12.2023 s-au inregistrat trei castiguri de categoria a II-a in valoare de 143.440,90 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Buzău, iar celelalte două câștiguri au fost obținute pe un bilet jucat la o agenție loto din Călărași.

La tragerea suplimentara Joker din 31.12.2023 s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 211.973,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din sectorul 2, Bucuresti.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 din 31.12.2023 s-au inregistrat doua castiguri de categoria a II-a in valoare de 61.359,20 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Pitesti si din Bucuresti, sectorul 2.