Rezultate Loto 5 decembrie 2024. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 5 decembrie 2024:

Loto 6 din 49: 16, 15, 6, 14, 4, 23

Loto 5 din 40: 16, 3, 30, 36, 7, 4

Joker: 29, 36, 11, 34, 21 + 9

Noroc: 5, 5, 9, 3, 8, 0, 0

Noroc Plus: 9, 9, 9, 5, 8, 5

SuperNoroc: 5, 1, 3, 9, 5, 9

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea suplimentara Loto 6/49 din data de 1.12.2024, pentru tragerea Loto 6/49 din data de 5.12.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,64 milioane de lei (peste 2,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 980.300 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 293.400 de lei (aproximativ 59.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 137.400 de lei (peste 27.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,54 milioane de lei (aproximativ 311.000 de euro) ), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de aproximativ 81.000 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 71.500 de lei.

La tragerea suplimentara Joker s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 135.453,68 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti, Sectorul 2.

Reamintim ca, la tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica, 1 Decembrie 2024, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 4.511.066,80 de lei (peste 900.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 27-026 din Piatra Neamt.