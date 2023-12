Rezultate Loto 6/49 7 decembrie 2023. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 7 decembrie 2023:

Loto 6/49: 2 24 1 47 17 41

Noroc: 5 6 3 1 6 1 0

Joker: 12 29 10 16 37 + 17

Noroc Plus:5 8 7 8 2 9

Loto 5/40: 22 34 3 15 14 36

Super Noroc: 0 5 7 2 0 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,89 milioane de lei (peste 2,59 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,94 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19 milioane de lei (peste 3,83 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 72.000 de lei (peste 14.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 103.800 de lei (peste 20.800 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 603.000 de lei (peste 121.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 104.600 de lei (peste 21.000 de euro).

La tragerea suplimentara Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie, la categoria a II-a s-au inregistrat trei castiguri, a cate 104.780,10 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Bacau, Constanta si Tulcea.

La tragerea principala Joker de duminica, 3 decembrie, s-au inregistrat la categoria a II-a trei castiguri a cate 62.183,61 lei fiecare. Doua dintre castiguri au fost obtinute pe acelasi bilet, acesta fiind jucat la o agentie loto din Roman, iar cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat, de asemenea, la aceeasi agentie loto din Roman.

La tragerea suplimentara Loto 5/40 de duminica, 3 decembrie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 121.230,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Balan, jud. Harghita.