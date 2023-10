Rezultate tragere Loto 6/49, duminică,1 octombrie 2023

La tragerile loto de joi, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 12.462 de câștiguri în valoare totală de peste 1,71 milioane de lei.

Rezultatele loto duminică 1 octombrie 2023: numerele câștigătoare la extragerile de azi:

Loto 6/49: 41 16 29 37 26 6

Loto 5/40: 15 6 9 2 39 36

Joker: 9 15 38 20 26 + 5

Noroc: 3 1 5 4 9 0 9

Super noroc: 3 6 6 0 2 8

Noroc plus: 7 4 9 4 4 3

LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc azi, 1 octombrie 2023. Report de 2.72 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,69 milioane de lei (peste 341.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,6 milioane de lei (peste 1,52 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,56 milioane de lei (peste 2,72 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 391.300 de lei (peste 78.600 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 547.400 de lei (peste 110.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 74.500 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 44.200 de lei.