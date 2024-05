România se pregătește de război. Șeful Statului Major: "Preconizăm o escaladare a conflictului din Ucraina"

Potrivit Antena 3 CNN, Gen. Gheorghiţă Vlad a anunţat că România se pregăteşte pentru o escaladare a conflictului, iar de aceea este nevoie de întărirea armatei.

"Realitatea curentă este marcată de complexe provocări de securitate. Mai mult chiar, prezentul unor întregi comunităţi ale lumii este marcat de război. Prognoza pe care o facem realităţii de mâine include dezvoltări şi scenarii dintre care unele indică probabilitatea escaladării conflictelor, inclusiv a celor de natură militară", a declarat generalul-locotenent Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării.

În direct la Antena 3 CNN, Generalul Mircea Mîndrescu a explicat că, în contextul geopolitic actual, "probabilitatea escaladării situaţiei este mai mare ca zero".

"Şeful Apărării a spus ceea ce cred eu că trebuia să spună orice armată. Raţiunea existenţei oricărei armate este aceea de a se pregăti pentru război, de apărare evident, dar până la urmă tot război. Şi este inevitabil că scenariile de pregătire au în vedere realităţile care sunt posibile. Dacă ne uităm la graniţa noastră sau dacă ne uităm în lume la modul general, vedem că operaţiunile militare, care sunt scoase în afara legii, totuşi sunt folosite pentru obţinerea unor obiective politice. La modul detaliat, lângă noi are loc un război de agresiune pe care o ţară mare îl poartă împotriva unei ţări mai mici şi o asemenea existenţă nu poate decât să conducă la concluzia că probabilitatea unui război sau a escaladării situaţiei este mai mare ca zero. Şi în momentul în care probabilitatea este mai mare ca zero, atunci ea trebuie să fie luată în considerare atunci când gândim modalitatea de pregătire a armatei pentru acţiune", a declarat generalul Mircea Mîndrescu.