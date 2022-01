România reduce la patru luni termenul pentru doza booster a vaccinurilor

România va începe de luni să administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la patru luni după încheierea schemei de vaccinare, a anunțat Valeriu Gheorghiţă.

Medicul spune că toate persoanele care au cel puțin 4 luni de la prima schemă de vaccinare completă pot să meargă să facă doza booster.

„Datele științifice ne arată o protecție sporită, o refacere a eficienței vaccinurilor față de infecțiile cu Omicron. De ce am ales pragul de 4 luni? Ne-am uitat la ce se întâmplă în celelalte țări europene, iar majoritatea au ales praguri de 3 luni sau 4 luni. Am decis să optăm pentru pragul de 4 luni pentru că datele științifice ne arată că protecția față de varianta Omicron începe să scadă destul de mult după cea de-a patra lună de la prima schema de vaccinare. Un al doilea lucru important este legat de faptul că, din punct de vedere al efectului imunologic, practic mai devreme de patru luni se pierde efectul de booster real pe care o doză de vaccin o are asupra răspunsului imun”, a declarat, joi, medicul.

Această modificare va fi disponibilă începând de luni, 17 ianuarie,

Practic, toate persoanele care au minim patru luni de la prima schemă se pot prezenta pentru doza booster, inclusiv copiii de peste 12 ani.

(sursa: Mediafax)