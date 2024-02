România responsabilă: Cum va arăta anul 2024 pentru țara noastră?

Cum va arăta anul 2024 pentru țara noastră? Este întrebarea care ne-o punem tot mai des acum la început de an. Va fi o perioadă interesantă în istoria omenirii, sunt alegeri peste tot în lume, inclusiv în SUA. Pentru România va fi un test: în acest an au loc patru rânduri de alegerile: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Fiecare dintre aceste runde electorale are potențialul de afecta stabilitatea economică, asta și în cazul în care se fac promisiuni populiste.

Este România o țară responsabilă? Vorbim suficient despre responsabilitate? În actualul context, organizatorii și-au propus să așeze la aceeași masă reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, specialiști din administrația locală, mediu de afaceri, tineri din toate domeniile, jurnaliști, pentru că responsabilitate înseamnă dialog între generații și reducerea prăpastiei, înseamnă pregătirea generațiilor care vin pentru viață.

Printre participanti s-au numărat Natalia Intotero, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Florin Spătaru, consilier al primului ministru si fost Ministru al Economiei, Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, secretarii de stat Florin Lixandru – Ministerul Educației, Sorin Moise – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, deputații Grațiela Gavrilescu și Steluța Cătaniciu. Zona agriculturii a fost reprezentată printre alții de directorul general APIA, Ionuț Lupu și de consultanții pe agricultura Simona Man si Radu Antohe.

Dezbaterea a fost moderată de președinta Asociației Inițiativa Ecologistă europeană, Lavinia Șandru și de Sorin Stanciu, președintele UZPR.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹