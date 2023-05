Ministrul Muncii, mesaj pentru dascăli după o săptămână de grevă: "Nu suntem la piață. Profesorii au ajuns la salariile maxime"

Marius Budăi a declarat în contextul grevelor făcute de profesori pentru salarii mai mari, că nu tratează educația ca la piață și că salariile profesorilor nu pot fi majorate până la 1 ianuarie 2024:

"Nu tratăm educația ca la piață. Dumnealor sunt cu grila de salarizare la nivel de 2022. Faptul că legea salarizării este la reformă în PNRR, ne pune în situația ca de acum, până la 1 ianuarie când vrem să intre în vigoare noua lege a salarizării, să nu putem opera modificări, asupra anexelor legii, adică să ieșim de peste nivelul de 2022.

Noi am dat în 2022 foarte bine majorări, și acum la început de an, care au adus cadrele didactice la nivelul din 2022, însă pe această perioadă, dacă am face acest lucru, se pune în pericol atragerea fondurilor din PNRR", a declarat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

