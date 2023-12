Satul din România unde oamenii trăiesc peste 100 de ani, nu merg la medic și mănâncă ce vor. Iată secretul localnicilor din Mânzălești

Potrivit Antena 3 CNN, secretul tinereței se ascunde într-un sat de la poalele Muntelui de Sare din județul Buzău. Zeci de localnici de aici nu au avut niciodată nevoie de medici și au trăit peste un secol.

Bătrânii satului spun că duc o viață fără restricții. Mănâncă tot ce vor, cu condiția să fie natural.

Beau pălincă sau vin, zilnic, muncesc de dimineață până seara, dar se și distrează. Au însă un secret: sunt cumpătați în orice.

Gică Baciu împlinește peste câteva luni 102 ani. Încă merge la vânătoare și este cel mai vârstnic vânător din țară.

Taie singur lemne, are grijă de toată gospodăria și s-a obișnuit să nu ceară ajutor. Nici nu are nevoie, pentru că este sprinten, ca la 50 de ani.

”Fac pentru mine tot ce trebuie să-mi fac, îmi fac eu. Eu nu pun pe nimeni. Am făcut magaziile astea pe aici, pe toate le-am lucrat eu. Mă duceam cu caprele, cu oile și mai cântam cu fluierul. Îmi luam cărțile, mai învățam pe coastă carte, că așa era pe timpuri”, a spus Gică Baciu.

A muncit mult, dar s-a și distrat. A gustat din toate bucuriile vieții, însă a făcut totul cu măsură.

”Am mâncat fructe, legume pe care le-am avut la mine în grădină. Acum s-a cam terminat cu fructele și legumele astea... le crește cu chimicale.

(...) Cu soția am dus-o foarte bine. Cât a trăit ea am dus-o bine tare. Ne-am împăcat bine, nu ne-am certat. Ne-am dus la distracție, la nunți, la cumetrii, ne-am distrat. Acum am îmbătrânit”, a povestit Gică Baciu.

Zilnic se trezește înaintea orei șapte, muncește prin curte cât e ziua de mare, iar seara îi place să asculte muzică la gura sobei. Așa au trecut 101 ani.

Fratele lui Gică Baciu are 103 ani, iar alți 40 de săteni din Mânzălești au acum peste 90 de ani.