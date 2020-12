Scandalul dintre Clotilde Armand și Romprest lasă Sectorul 1, acoperit de gunoaie. Primarul cere Romprest refacturarea serviciilor prestate

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, solicită Romprest refacturarea serviciilor prestate de companie în ultima perioadă. Edilul spune că solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate de Poliția Locală Sector 1.

„Având în vedere neregulile consemnate în nota de raport, edilul Clotilde Armand a solicitat prestatorului de salubritate să verifice în mod riguros serviciile facturate pornind de la constatările Poliției Locale, să storneze factura nr. 5-0002854/16.11.2020 și să refactureze sumele în concordanță cu serviciile prestate”, susține primarul Sectorului 1.

Compania de salubritate Romprest SA, care asigură curăţenia în Sectorul 1 al Capitalei, a anunțat că va limita temporar activităţile din cadrul serviciului de salubrizare, invocând faptul că în ultimele patru luni, mai exact din luna iulie, firma „finanţează integral” serviciile de salubritate pentru acest sector şi a ajuns să angajeze cheltuieli suplimentare pentru a putea asigura în continuare curăţenia. Administratorul companiei Romprest, Bogdan Adimim spune că toată această situație a fost creată din cauza restanțelor primăriei sectorului 1.

Clotilde Armand, susține că cetățenii nu merită să fie „victimele” unui fals război între prestatorul de servicii de salubrizare „care forțează nota și modifică tarifele după cum dorește” și autoritatea locală.

„Cetățenii își doresc curățenie pe străzi pentru că plătesc enorm pentru acest serviciu. Din respect pentru banii comunității locale, nu pot plăti niște servicii prestate doar pe hârtie. Tocmai de aceea, pentru a intra în legalitate, am solicitat prestatorului să refactureze serviciile prestate. Cât de curând vom rezolva această situație, însă doar cu respectarea strictă a legii”, a mai spus Clotilde Armand.

Recent, poliția Locală Sector 1 a demarat o amplă acțiune de identificare a deșeurilor depozitate ilegal și de informare a cetățenilor și agenților economici care își desfășoară activitatea în Sectorul 1 pentru a le reaminti obligațiile legale.

Astfel, depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării de către operatorul de salubrizare se sancționează contravențional cu amendă între 2.000 și 5.000 lei, iar depozitarea de orice fel pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.

Nicușor Dan, edilul Capitalei intervine în criza gunoiului din Sectorul 1 și spune că Primăria condusă de Clotilde Armand trebuie să onoreze contractul care este în vigoare cu firma de salubritate și să se asigure că gunoiul este ridicat de pe străzile Sectorului 1.

„În sectorul 1 este un conflict între operatorul de salubritate și Primăria Sectorului 1 pe un contract care este în funcțiune. Cum a fost semnat acel contrat, asta e o chestiune care poate să fie discutată. Însă în acest moment, eu consider că un contract care este în vigoare trebuie executat, adică Primăria trebuie să plătească operatorului acel serviciu, astfel încât să se ridice și gunoaiele de pe străzi. Deci, este o responsabilitate pe care Primăria Sectorului 1 o are și eu sper să se achite de ea”, a declarat, la Digi24, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

În replică, Clotilde Armand l-a rugat pe Nicușor Dan „să nu mai complice inutil lucrurile”.

De la finalul lunii noiembrie, firma Romprest nu mai ridică depozitele necontrolate de deșeuri din Sectorul 1, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 milioane lei. Clotilde Armand spune că facturile ar fi umflate și din această cauză nu le plătește. În plus, Primăria Sectorului 1 nu are banii necesari să le plătească, deoarece vechea administrație a lăsat în buget o gaură de 800 milioane lei. În ultimele săptămâni, prestatorul serviciului de salubritate a refuzat să ridice deșeurile de pe domeniul public întrucât nu a mai fost plătit din luna iunie. Facturile restante se ridică aproape 100 de milioane de lei.