Burduja: Suntem statul care a redus cel mai mult emisiile de gaze cu efect de seră față de 1990

Sebastian Burduja arată într-o postare pe Facebook că tranziția energetică nu înseamnă sacrificiu necondiționat, ci construcție pentru un viitor mai bun.

„Și nu putem construi o economie curată, cu adevărat puternică, fără să avem o fundație solidă. Spuneți-i patriotism energetic sau pur și simplu bun simț. Asta înseamnă investiții în regenerabile, da, și o utilizare inteligentă a tuturor resurselor pe care le avem: gaze naturale, energie nucleară și, temporar, cărbune. All of the above este răspunsul logic, iar acest adevăr îl voi susține, de fiecare dată, cu argumente bazate pe cifre și bun simț”, susține Burduja.

Ministrul Energiei susține că România este statul membru al UE care a redus cel mai mult emisiile de gaze cu efect de seră (GES) față de nivelul din 1990, respectiv cu 77%, comparativ cu 31% media Uniunii: „Iată că putem fi și noi campioni europeni la un capitol, dar cu ce preț? În fapt, emisiile generate de România astăzi reprezintă aproximativ 2,6% din totalul emisiilor UE de GES, deci un procent de sub 0,3% din emisiile globale – efectiv nesemnificativ”.

„Și atunci, cu atât mai mult în contextul geopolitic actual, cu război la graniță, cu o dependență semnificativă de importuri de energie și cu interconexiuni europene disfuncționale, așa cum am arătat mai sus, nu suntem oare datori să ne punem niște întrebări? Nu ar trebui să ne susținem poziția la nivel european și să arătăm, așa cum deja a facut-o Mario Draghi, într-un raport apreciat în unanimitate la Bruxelles, că terapia șoc a <înverzirii> trebuie bine cântărită și echilibrată cu măsuri de creștere a competitivității economiei europene? La fel de important, nu ar trebui să analizăm implicațiile asupra securității energetice – deci asupra securității naționale – atunci când ne asumăm să închidem grupuri pe cărbune fără să punem în loc capacități echivalente de producție în bandă? Nu înseamnă asta o dependență periculoasă față de importuri, în cel mai bun caz, și față de importuri toxice de la cei care practică șantajul energetic de decenii, în cel mai rău caz? În interesul cui? Nu. Nu sunt pentru renunțarea la fondurile UE din PNRR, din Fondul pentru Modernizaare, nu sabotez Green Deal-ul! Nu anulez strategia de decarbonare a sistemului energetic național! O dovadă clară este Strategia Energetică a României pentru 2025-2035, pe care am adoptat-o după mai bine de 17 ani și care prevede creşterea ponderii energiei regenerabile la 44% până în 2035 şi la 76% până în 2050, consolidând rolul energiei curate în mixul energetic. Întrebarea nu este dacă mai facem toate acestea, ci în ce ritm și cu ce costuri”, scrie ministrul Energiei.

(sursa: Mediafax)