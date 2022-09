Sector 1: Linia telefonică gratuită pentru seniori 0800.800.063, disponibilă non-stop

Serviciul este pus la dispoziţie de autoritatea locală, prin Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.





"În Sectorul 1 oferim servicii sociale complete pentru persoanele vârstnice. Prin DGASPC Sector 1, am mărit numărul de centre de zi pentru seniori şi am extins activitatea acestora. De asemenea, le oferim o gamă largă de servicii medicale gratuite prin Complexul Multifuncţional Caraiman. Pentru a fi în permanenţă la dispoziţia acestora, am decis ca linia telefonică gratuită dedicată persoanelor în vârstă să poată fi apelabilă la orice oră. Specialiştii noştri vor fi la capătul celălalt al firului pentru a acorda asistenţă şi sprijin", a adăugat Clotilde Armand.