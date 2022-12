Setul cadou pentru profesoarele "pretențioase și elegante" promovat de o învățătoare a revoltat părinții din România

În filmarea de la care a pornit întregul scandal, învățătoarea prezintă setul cadou pe melodia "She's A Lady" a lui Tom Jones, desface sticla de șampanie din cutie, își toarnă în pahar și gustă din băutură, apoi, descoperind în pachet și o agendă, spune: "E, acum pot să mă apuc să planific ziua de mâine cu elevii mei. Cu așa agendă și așa moment, VĂ INVIT ȘI PE VOI"

Filmarea a fost însoțită de textul: "Am primit acest minunat cadou de la Wonder Store, va invit sa vedeți despre ce e vorba!

“LadyTeacher” by Claudia Chiru este o cutie magica cu viața proprie. Vine cu bule, dulce, lumini, muzica, parfum si cu o agenda minunată si utilă pentru toți profesorii lumii. Agenda contine, pe lângă formatul clasic cu catalog, liste, organizare săptămânală, lunară, informații utile - linkuri, sugestii didactice, crâmpeie de teorie inspirațională, citate si praf de stele.

Se poate comanda pe www.wonderstore.ro"

Pe site-ul indicat de învățătoarea Claudia Chiru, Setul cadou pentru profesoare - Lady Teacher by Claudia Chiru costă 236 de lei și este prezentat ca "un cadou creat pentru profesoarele pretentioase si elegante. Un cadou dedicat cadrelor didactice care sunt mai mult decat profesori - sunt mentori, sustinatori si exemple si modele de exigenta. Un dar perfect pentru profesoarele organizate, care contine cel mai important si util instrument de care are nevoie orice cadru didactic in activitatea sa - Agenda Profesorului.

Setul cadou de absolvire pentru profesoare contine:

Agenda profesorului - Wonder Teacher

Ciocolata White Chocolate with Strawberry Champagne - Love Cocoa

Mini sampanie Blue Nun Gold cu fulgi de foita de aur de 24K

Cutie cadou premium Wonderbox"

Reacțiile părinților nu au întârziat să apară, aceștia considerând că nu mai există nicio jenă când cadrele didactice îți recomandă public cadourile de sărbători:

"Nu mai exista nicio jena. Profesorii îți recomanda public, in online cadouri pentru “profesoare elegante și pretențioase”, medicii îți spun direct, privind in ochii tai sau ai rudelor, chiar pe holurile spitalelor care este prețul pentru “mâna lor” și care pentru cea a anestezistului .. iar noi, plătim pentru salariile lor luna de luna.

Când o sa ne trezim și o sa ne oprim din a alimenta obiceiurile astea?? Un buchet de flori de 1/8 martie …. ăla este un gest de apreciere. Orice vine peste se numește șpagă și este și ilegal și imoral sa fie oferite/primite.

Oricine își dorește sa câștige mai mult, este liber sa schimbe profesia dacă cea actuala nu ii oferă satisfactia materiala dorita."

Ce spune Ministerul Educației?

Și Ministerul Educației a reacționat la revolta părinților. Contactat de Educație Privată, Ministerul Educației a transmis, telefonic, următoarea declarație:

”În contextul pe care ni l-ați semnalat, cu privire la acțiunile din social media ale unui cadru didactic care promovează „pachetul-cadou pentru profesoare”, Ministerul Educației își exprimă în termenii cei mai fermi dezacordul față de astfel de practici pe care le consideră imorale și nedemne de comportamentul pe care ni-l dorim în rândul profesorilor noștri.

Ministerul Educației roagă cadrele didactice și părinții să renunțe la practica achiziționării sau a strângerii de fonduri pentru cadouri. Avem încredere că profesorii noștri sunt de acord cu noi că cel mai mare dar pe care un elev îl poate oferi este progresul educațional.

Amintim, în acest context, că potrivit ROFUIP, Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor .”

Învățătoarea Claudia Chiru le dă o replică tuturor celor care condamnă promovarea acestui produs și susține că este "Prea mult zgomot, prea multe acuzații si zvonuri de fapt… despre nimic. Nu voi răspunde acuzațiilor și zvonurilor pentru că asta ar friza ridicolul."

"Impotriva sfaturilor primite de a nu mai discuta după postarea anterioară, am intrat intr-o “dezbatere” cu niște oameni pe care nu-i cunosc, din dorința de a înțelege ce se întâmpla, nu eram eu multumita, și am înțeles.

Ii mulțumesc unei doamne care ma tot amenință voalat și eu nu pricep ce vrea sa zică, dumneaei m-a lămurit.

Am promovat cutia respectiva pentru ca mi-a plăcut, așa cum am spus și pentru ca mi s-a parut util in meseria mea acel planner special conceput pentru profesori. Din nefericire s-au făcut niște asocieri absolut ireale, iar acest fapt m-a determinat sa caut sa inteleg unde am greșit. Doar nu am imagine de șpăgară, neserioasă, profitoare etc. Nici nu sunt. Și totuși… asta se spune despre mine zilele astea.

Am înțeles ca asocierea nedorita s-a produs din cauza alăturării acestor cuvinte: “set cadou pentru profesoare”. Au deranjat și cuvintele “prețioase” și “elegante”. Eu știu care a fost intentia din spatele acestor cuvinte și nu au nicio legătura cu ceea ce s-a înțeles, așa ca am discutat deja cu Alexandra Cozac și impreuna vom reformula astfel încât sa nu mai deranjam și sa nu mai fim greșit intelese.

Noi am făcut acest set cu alte intenții, guvernate fiind de alte emoții, așa ca nu ne dorim sa jignim și sa supăram pe nimeni, mai ales in aceasta perioada a anului.

Prea mult zgomot, prea multe acuzații si zvonuri de fapt… despre nimic.

Nu voi răspunde acuzațiilor și zvonurilor pentru că asta ar friza ridicolul.

Simt nevoia, în schimb, să clarific o dată pentru totdeauna următoarele:

1. Am promovat setul cadou pentru că mi-a plăcut și pentru că am dreptul ca cetățean liber să promovez ce îmi place, în condițiile în care trăim într-o societate democratică;

2. Nu am afirmat în niciun moment că setul cadou este adresat părinților. L-am promovat tuturor pentru că mi-a plăcut și mi s-a părut potrivit perioadei sărbătorilor în care ne aflăm;

3. Nu am luat bani de la companie/site, nu am nicio înțelegere financiară și nu îi reprezint interesele, lucru care poate fi verificat oricând.

Argumentația despre presupusa promovare a șpăgii în raport cu videoul meu intră în sfera ridicolului. Toată lumea care trăiește în România știe ce înseamnă șpaga."