Jennifer Lopez și Ben Affleck au finalizat divorțul

Lopez, care a depus cererea de divorț în august 2024, va renunța la numele Affleck după finalizarea procesului. Cuplul s-a separat oficial în aprilie 2023, la aproape un an după nunta fastuoasă din iulie 2022, organizată la o lună după o ceremonie discretă în Las Vegas.

Relația lor a captat atenția publicului încă din anii 2000, când au fost protagoniști ai unor momente emblematice, precum apariția lui Affleck în videoclipul piesei Jenny From The Block și în filmele Gigli și Jersey Girl. După ce s-au despărțit în 2004, cei doi s-au reunit în 2021, confirmând reluarea relației după mai multe speculații.

Zvonuri despre o nouă despărțire au apărut în 2023, după ce Lopez a promovat filmul Atlas fără Affleck și a anulat turneul This Is Me.

Jennifer Lopez, în vârstă de 55 de ani, a fost căsătorită de patru ori și are gemeni cu Marc Anthony, în timp ce Ben Affleck, 52 de ani, are trei copii din căsătoria anterioară cu actrița Jennifer Garner.

(sursa: Mediafax)