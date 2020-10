Sir Sean Connery a murit la vârsta de 90 de ani a anunțat BBC.

Actorul scoțian a fost foarte cunoscut pentru rolul James Bond, fiind primul care a adus rolul pe marele ecran și a apărut în șapte dintre filmele de spionaj.

Cariera sa de actorie a durat zeci de ani și a câștigat numeroase premii printre care un Oscar, două premii Bafta și trei Globuri de Aur.

Alte filme foarte celebre în care a jucat Sean Connery au fost: The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade și The Rock.

El a fost considerat în mare măsură ca fiind cel mai bun actor care a jucat franciza Bond.



A primit Oscarul în 1988, când a fost numit cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său de polițist irlandez din The Untouchables.

El a fost învestit de regină la Palatul Holyrood în 2000.

În august, a sărbătorit 90 de ani.