Ce spun șoferii după ce au aflat că maşinile noi nu vor porni dacă eşti băut şi nu te vor lăsa să depăşeşti viteza

"Scopul principal pe care il au aceste sisteme de autovehicule este de a reduce numarul de accidente. Automobilul va fi cat mai mult securizat", susține Dan Micu, inginer auto.

Şoferii par încântaţi de noile dotări: Mai puţine persoane care conduc sub influenţa alcoolului înseamnă mai multă linişte şi siguranţă în trafic", "O super idee. Să stăm liniştiţi dacă am băut un pahar de bere sau două. Pentru siguranţa noastră si a celor din jur e cea mai bună idee", "Un lucru foarte bun! Pentru că sunt foarte multe accidente şi sunt foarte mulţi care beau, cred că şi in timpul zilei", ne spun mai mulţi şoferi.

Toate mașinile noi vor fi dotate, obligatoriu, si cu un sistem care analizează starea de oboseală a şoferului. În cazul în care părăsim brusc banda de circulaţie, vom fi avertizaţi. În plus, camera din bord monitorizează atent privirea iar în cazul în care clipim sau ţinem ochii închişi mai mult decât în mod normal, vom fi atenţionaţi. Fie printr-un martor care se va aprinde în bord, sub forma unei ceşti, fie printr-o avertizare, care sugerează că ar fi timpul să luăm o pauză.

Noua tehnologie îl va obliga pe șofer să ia piciorul de pe pedala de accelerație, în cazul în care depăşeste viteza legală.

"Automobilul îşi ia informaţiile despre limita legală în mare parte din sistemul de navigaţie. În acelasi timp are un sistem de camera si poate sa citească restrictiile temporare, dacă am un şantier. De fiecare data cand depăşesc viteza legală, o să am o avertizare", explică Alex Şeremet, reprezentant importator auto.

Mașinile vor trebui echipate şi cu senzori și cameră video pentru marşarier. Unele modele care există deja pe piaţă ştiu să facă chiar mai mult de atât, se pot întoarce singure la locul de unde au plecat.

De la 1 iulie maşinile noi vor avea obligatoriu şi cutii negre, ca avioanele. Dispozitivul va stoca mai multe informaţii, printre care viteza, turaţia motorului şi unghiul de virare, date importante în anchetarea accidentelor rutiere.