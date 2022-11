Summit hispano-român, la Castellon. Premierul Ciucă, românilor din Spania: "Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine"

"Prima şedinţă comună a Guvernelor României şi Regatului Spaniei reprezintă o oportunitate pentru ca cele două ţări să celebreze legăturile lor istorice şi culturale. Acestea sunt susţinute de contribuţia comunităţii dinamice şi de mari dimensiuni a românilor din Spania, care a contribuit timp de decenii la coeziunea socială şi la dezvoltarea economică a societăţii spaniole, în timp ce şi-a păstrat propria identitate. Ne exprimăm convingerea fermă că nivelul excelent al relaţiei bilaterale dintre România şi Spania poate reprezenta un catalizator pentru continuarea asigurării unor condiţii favorabile pentru comunitatea română din Spania şi pentru comunitatea spaniolă din România, astfel încât acestea să prospere şi să contribuie mai departe la dezvoltarea relaţiilor bilaterale. Prin urmare, cele două ţări sunt de acord să înfiinţeze un grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania", se arată declaraţia comună.

La finalul reuniunii desfăşurate la Castellon de la Plana au fost semnate mai multe memorandumuri de înţelegere.

Ministrul român al Muncii, Marius Budăi, şi ministrul spaniol al Muncii şi economiei sociale, Yolanda Díaz Perez, au semnat un memorandum de înţelegere între cele două ministere.

Şi şefii diplomaţiilor din cele două ţări, Bogdan Aurescu şi Jose Manuel Albares, au semnat un Memorandum de înţelegere între Ministerele Afacerilor Externe din România şi Spania.

Cei doi miniştrii au parafat şi un Memorandum de înţelegere între Institutul Diplomatic Român şi Şcoala Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe, UE şi Cooperării spaniol.

Ministrul român al Agriculturii, Petre Daea, şi ministrul spaniol al Agriculturii, pescuitului şi alimentaţiei, Luis Planas Puchades, au semnat un Memorandum de înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii.

Un alt memorandum de înţelegere a fost semnat de miniştrii Sănătăţii din România şi Spania, Alexandru Rafila şi Carolina Darias San Sebastian.

A mai fost semnat un memorandum de înţelegere între România şi Spania în domeniul culturii şi un altul între Ministerele de Interne pe linia cooperării în situaţii de urgenţă şi în domeniul protecţiei civile, relatează Agerpres.

La întâlnirea cu românii din Spania, premierul Nicolae Ciucă le-a transmis:

"S-a vorbit şi se vorbeşte despre ce reprezintă românii în comunităţile în care au hotărât să se stabilească. Ştim cu toţii că nu aţi plecat de acasă de bine şi aţi venit aici pentru a vă găsi un rost şi a reuşi să vă duceţi viaţa mai departe.

Am venit cu mesajul să vă spunem că la nivelul Guvernului am întreprins decizii şi am luat măsuri astfel încât să asigurăm că relaţia dintre Guvernul României, dintre instituţiile statului român şi cetăţenii români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora trebuie să se materializeze într-un sprijin de care cu adevărat să vă bucuraţi.

Este vorba de recunoştinţa pe care noi trebuie să o arătăm cetăţenilor români care îşi desfăşoară activitatea în diaspora. Avem puterea să recunoaştem că Spania are un sistem de sănătate care poate fi considerat un model şi cred că trebuie să întărim relaţiile de colaborare şi să învăţăm de la Spania cum se poate crea o arhitectură şi organiza un sistem de sănătate care cu adevărat să fie în folosul cetăţenilor"

››› Vezi galeria foto ‹‹‹