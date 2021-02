Sute de angajați din HoReCa protestează în mai multe orașe din țară, faţă de măsurile bugetare

Hepta

Sute de patroni și angajați din HoReCa au protestat, marți, în țară, față de măsurile bugetare care afectează acest domeniu de activitatea, manifestanții ieșind cu pancarte în fața restaurantelor și hotelurilor.

Patronii de hoteluri și restaurante şi angajaţii lor au ieşit faţa localurilor, marți, timp de 30 de minute, în mai multe orașe din țară.

Ei au vrut să își arate, în acest fel, nemulțumirile față de măsurile cu imact major asupra industriei ospitalității, luate, însă,, fără un dialog cu structurile care reprezintă acest domeniu.

Operatorii din industria ospitalităţii au oprit activitatea timp de jumătate de oră în orașe precum Iași, Brașov, Cluj-Napica și Constanța și au ținut în mâini mesaje publice adresate autorităţilor.

„HoReCa, speranța interzisă”, „HoReCa capăt de drum”, „1 an de restricții, zero despăgubiri”, sunt câteva dintre mesajele afișate de patronii de restaurante și hoteluri și de angajații care au protestat, marți, timp de 30 de minute.

Conform unui comunicat de presă transmis de Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), anul 2020 a marcat declinul industriei: „120.000 euro/an a însemnat pierderea medie per unitate în 2020; de la 400.000 de angajaţi, cât număra industria în 2019, am rămas 280.000 în 2021; de la 40. 000 de unităţi în 2019, am ajuns la 28.000, cifră în continuă scădere”.