Traian Băsescu este revoltat: Numele său folosit ABUZIV în reclame pentru medicamente online

„În mediul virtual există site-ul pe care în principal se promovează medicamente. În ultimul timp, atât ziarişti cât şi foarte mulţi cetăţeni îmi cer informaţii diverse despre încasări, taxe plătite, provenienţă medicamente, certificate de calitate, efectele utilizării, etc, etc. Precizez că nu am nici o legătură nici cu site-ul şi nici cu comercializarea medicamentelor. Nu ştiu dacă în cutiile pentru care se face reclama sunt medicamente autorizate, medicamente contrafăcute sau droguri. Domeniul a fost vândut de autorităţile române fără a mă informa ceea ce poate genera confuzie”, a postat fostul președinte.

Din informaţiile pe care le are acesta, autorităţile române au vândut şi domeniul , iar deţinătorul actual încă nu îl foloseşte, „dar se pare că este în negocieri ilegale pentru a-l pune la dispoziţia altor entităţi interesate”.

„Este inadmisibil ca pe de o parte instituţii ale statului să primească bugete uriaşe pentru a preveni fraudele cibernetice, în timp ce alte instituţii, care acţionează tot în numele statului, cu deplină incompetenţă, prostie sau corupţie, crează confuzie şi premise pentru înşelăciune şi fraude cibernetice. Mesajul este adresat strict celor 457.892 urmăritori ai mei şi nu are nici o legătură cu dezbaterea din campanie care vizează conturi false şi trolii. Site-ul nu este unul fals ci este unul atribuit de autorităţile române în domeniu”, precizează Traian Băsescu.

(sursa: Mediafax)