Mai multe trenuri ANULATE pe litoral în acest weekend

Ce trenuri vor fi anulate?

CFR Călători

1. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenul 8380, SE ANULEAZA in relatia Eforie Nord – Constanta. Pe distanta Mangalia - Eforie Nord

2. In data de 13.05.2023 trenul 8382, SE ANULEAZA in relatia Eforie Nord – Constanta. Pe distanta Mangalia - Eforie Nord

3. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenul 8384, SE ANULEAZA in relatia Eforie Nord – Constanta. Pe distanta Mangalia - Eforie Nord

4. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenul 8386, SE ANULEAZA in relatia Eforie Nord – Constanta. Pe distanta Mangalia - Eforie Nord

5. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 CIRCULA SUPLIMENTAR tren 13888 rang IV in relatia Eforie Nord -Constanta cu plecare din statia Eforie Nord la ora 14.00 si sosire in statia Constanta la ora 14.18

6. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenul 8383, SE ANULEAZA in relatia Constanta -Eforie Nord. Pe distanta Eforie Nord – Mangalia

7. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenul 8385, SE ANULEAZA in relatia Constanta -Eforie Nord. Pe distanta Eforie Nord – Mangalia

8. In data de 13.05.2023 trenul 8387, SE ANULEAZA in relatia Constanta -Eforie Nord. Pe distanta Eforie Nord – Mangalia

9. In data de 14.05.2023 trenul 8387, SE ANULEAZA in relatia Constanta - Mangalia.

REGIO Călători

In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 trenurile 11084 si 11086, SE ANULEAZA pe distanta Constanta - Mangalia si retur si CIRCULA CONFORM LIVRET in relatia Brasov – Predeal – Ploiesti Vest –Chitila- Pajura – Bucuresti Baneasa – Lehliu – Fetesti – Medgidia – Constanta si retur.

b) Se asigura transbordarea calatorilor de la tren 11084 pe distanta Constanta - Mangalia cu mijloc auto pentru un numar de 20 de calatori.

c) Se asigura transbordarea calatorilor pentru tren 11086 pe distanta Mangalia - Constanta cu mijloc auto pentru un numar de 20 de calatori.

2. SRTF Constanta impreuna cu Regio Calatori stabilesc programul de circulatie a mijloacelor auto pe distantele Constanta - Mangalia si retur pentru preluarea calatorilor. In statia Constanta trenul se expediaza numai dupa sosirea autobuzului si preluarea calatorilor. Mijloc auto asigurat de catre Primaria Municipiului Constanta.

3. In zilele de 13.05.2023 si 14.05.2023 zilnic intre orele 06.30-14.00 circulatia trenurilor de marfa pe distanta Constanta – Agigea Nord si retur se va adapta la programul de circulatie.

Se asigură transportul călătorilor

Modificări și anulări de trenuri pe relația Constanța – Mangalia în zilele de 13 și 14 mai 2023

Pentru trenurile SNTFC ,,CFR Călători” S.A. se asigura transportul călătorilor cu mijloace auto de la stația Constanța la Eforie Nord și retur.

Pentru trenurile REGIO CĂLĂTORI (11084 și 11086) se asigură transbordarea călătorilor pe distanța Constanța – Mangalia și retur cu mijloc auto (pentru un număr de 20 de calatori).