Un caz revoltător. Bărbat tocat în bătaie, între două apeluri la 112

S-a întâmplat pe 5 decembrie 2020, în satul Băjești. Este ziua pe care familia Costea nu o va uita niciodată. Bărbatul, cap de familie și tatăl a doi băieți, lucra la un gater și a mers la un grătar la patronul lui cu alți colegi de muncă. Beți, au început să se certe din diverse motive și, printre altele, victimei i s-a reproșat că l-ar fi pârât pe un coleg că a furat niște lemne de la gater. A fost lovit și în cădere s-a lovit ușor la cap. Și-a revenit și a plecat acasă. De acolo l-a sunat pe colegul lui ca să îi explice că nu el a fost cel care i-a spus patronului, dar bărbatul nu l-a crezut și i-a spus că va veni peste el. Iar omul a luat în serios amenințarea, spre deosebire de dispecerul de la 112.

Primul apel a fost pe 5 decembrie la ora 19 și 13 minute. Atunci, soția bărbatului a cerut un echipaj de poliție pentru că soțul ei a fost amenințat. I-a spus dispecerului că l-a auzit pe individ cum i-a zis partenerului ei „vin peste tine”, dar și că toți cei implicați în poveste sunt beți și îi este frică de ceea ce s-ar putea întâmpla. Dar de la 112 i s-a spus să revină cu apelul atunci când făptuitorii își vor face simțită prezența. Nici vorbă de trimis mașină de poliție.

În locul salvatorilor, au apărut, însă, agresorii. La 19 și 21 de minute, femeia a sunat iarăși la 112. A spus că a apărut o mașină la poartă și că au coborât din ea mai mulți indivizi care lovesc porțile cu leviere.

După alte 7 minute, femeia a sunat a treia oară la numărul de urgență, soțul ei era inconștient în grădină, bătut crunt. Între timp, a ajuns și un echipaj de poliție. Unul dintre agenți a sunat și el la 112 să îi roage să grăbească ambulanța pentru că victima este rănită grav.

Ce s-a întâmplat între apeluri

De la primul și până la ultimul apel la numărul de urgență, bărbatul a fost snopit în bătaie. Din mașina care apăruse la poarta lui, au coborât patru indivizi și au intrat cu forța în curte.

„L-am văzut pe colegul meu care avea în mână o rangă metalică. Era cu cumnatul lui, cu un bărbat cu cioc care ținea în mână o bâtă lungă și un alt bărbat blond. Adrian a început să mă lovească cu ranga, iar eu m-am ferit și am fugit în grădină, dar toți cei patru bărbați au venit după mine. Toți patru mă loveau cu levierul, cu bâta și cei care nu erau înarmați, cu pumnii și cu picioarele. La un moment dat, bărbatul cu cioc a ridicat bâta și a vrut să mă lovească în cap, iar eu am parat lovitura cu mâna stângă, după care am fost lovit cu ranga metalică în cap. Atunci, am căzut în grădină și am intrat în stare de inconștiență. Când mi-am revenit am constatat că mă aflu la spital”, a povestit victima.

Cu coastele rupte, lovit la cap, bărbatul a avut nevoie de 70 de zile de refacere. Și acum are amețeli și este traumatizat. La fel de traumatizați sunt soția și copiii. Femeia a fost și ea rănită după ce s-a pus în fața băiatului ei, ca să nu fie el cel lovit de agresori.

Țipetele și zgomotul loviturilor, pe înregistrări

Pe lângă hârtii medicale, arme, mărturii și interceptări, procurorii au adus la dosar și înregistrările apelurilor la 112. Ei confirmă cele patru apeluri, trei ale femeii și unul al agentului de poliție. Și chiar faptul că pe una din înregistrări se aud țipetele și zgomotul răngilor. Dar ele au fost folosite strict ca probe în apărarea victimelor. Dispecerii nu au fost niciodată întrebați ceva.

Cei patru indivizi care l-au bătut pe argeșean au fost condamnați. Toți au pedepse cu închisoarea și sunt după gratii.

