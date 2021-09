USR PLUS: PNDL 3 va fi cel mai mare jaf din banii românilor, amendamentele noastre nu sunt în plan

Lucian Alecu

Reprezentanții USR PLUS susțin că au analizat programul Anghel Saligny și au ajuns la concluzia că va fi „cel mai mare jaf din banii românilor”. Niciun amendament al USR PLUS nu se află în forma adoptată vineri de Guvern, transmit ei prin intermediul unui comunicat de presă.

Cei de la USR PLUS consideră că programul adoptat de Guvern legitimează furtul din banii românilor, este o continuare a PNDL 2 și va deveni o pușculiță pentru partide. Ei mai spun că amendamentele propuse de USR PLUS nu au fost incluse în proiectul aprobat de Guvern.

„În primul rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, prevede aceleași tipuri de investiții, acordate nu în funcție de nevoile punctuale locale ale oamenilor, ci în funcție de interesele firmelor de partid. USR PLUS a propus ca alocarea banilor să fie făcută în funcție de niște indicatori clari. În al doilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu stabilește niște criterii clare în aprobarea investițiilor. USR PLUS a propus ca proiectele să fie aprobate în urma unei evaluări independente și profesionalizate”, scrie în comunicatul de presă al USR PLUS.

În documentul trimis de USR PLUS se mai vorbește despre prețuri umflate și arbitrare, despre interese de partid și despre jaf.

„În al treilea rând, PNDL 3, la fel ca PNDL 2, nu prevede niciun fel de criteriu în stabilirea costurilor, ceea ce înseamnă prețuri umflate, stabilite la liber arbitru. USR PLUS a propus introducerea de costuri unitare maximale, prin raportare la lucrări similare, iar sumele ce depășesc aceste costuri unitare să fie suportate din bugetul propriu al beneficiarului. În al patrulea rând, PNDL 3 prevede, la fel ca PNDL 2, ca banii pentru proiecte să fie date din pixul unui ministru, adică așa cum a făcut și Dragnea. USR PLUS a propus o evaluare independentă și transparentă a propunerilor de investiții, accesibilă publicului. În forma actuală, PNDL 3 va fi cel mai mare jaf din banii românilor”, este concluzia celor de la USR PLUS.

Planul naţional de investiţii Anghel Saligny a fost aprobat în ședința de vineri a Guvernului la care miniștrii USR PLUS nu au participat. Programul se va desfășura în următorii şapte ani și va avea un buget de aproximativ 50 de miliarde de lei. Cu fondurile oferite de Guvern vor fi construite rețele de apă și canalizare și vor fi asfaltate drumuri, au anunțat inițatorii proiectului.

(sursa: Mediafax)