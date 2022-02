Vânzările de maşini electrice la nivel global au crescut cu 108% în 2021, față de anul precedent

Ponderea globală a VE în vânzările globale de vehicule ușoare a fost de 8,3 %, comparativ cu 4,2 % în 2020. Mașinile cu baterie au reprezentat 71 % din vânzările totale de EV-uri, iar vehiculele hibrid reîncărcabile 29 %.

Piața auto globală s-a îmbunătățit cu doar 4,7 % față de anul de criză 2020. La fel ca în 2020, vehiculele electrice au rezistat scăderii cererii și ofertei de automobile.

Rata de creștere remarcabilă de 108 % de la an la an trebuie privită în raport cu volumul scăzut din 2020. Afectate de reglementări și de Covid-19, vânzările globale de VE din 2019 și 2020 au fost sub tendința pe termen lung, iar în 2021 au revenit. În timp ce creșterea y/y pare extremă, volumul din 2021 este de fapt corect.

Tesla a avut partea sa de contribuție, conducând clasamentul cu 936 000 de livrări, cu 436 000 mai mult decât în 2020. Model-3 a ajuns la 501 000 de unități și a devenit al doilea cel mai vândut model de dimensiuni medii după Toyota Camry.

Grupul Volkswagen a rămas pe locul 2, iar constructorul chinez BYD a urcat 4 poziții până pe locul 3. BYD a livrat aproape 600 000 de unități (fără autobuze), cu peste 400 000 mai multe decât în 2020.