VIDEO. Bogdan Aurescu: Anunțul Rusiei cu privire la retragerea trupelor ruse nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că anunțul Rusiei cu privire la retragerea trupelor de la granița cu Ucraina nu schimbă cu nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situație tensionată.

„În contextul masării de trupe militare ale Rusiei, am discutat deja în cursul serii de ieri, în detaliu, recentele evoluții de securitate îngrijorătoare din Ucraina și din jurul acesteia, precum și perspectivele de evoluții ulterioare. De asemenea, măsuri pentru dezescaladare și detensionare, inclusiv cum putem sprijini concret ucraina. Anunțul de ieri cu privire la retragerea trupelor ruse, care este evoluție în direcția bună, nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situație foarte tensionată și de a identifica măsuri de dezescaladare și de evitare pe viitor a unor situații similare.”, a declarat Bogdan Aurescu, în conferința de presă susținută alături de miniștrii de Externe din Polonia și Turcia.

De asemenea, Aurescu a afirmat că sunt şi rămân esenţiale contribuţiile operaţionale şi conceptuale ale României, Poloniei şi Turciei la acţiunile NATO în regiune, iar Summit-ul NATO din iunie va fi o etapă foarte importantă în evoluţia Alianţei.

După sesiunea plenară a Trilateralei România-Polonia-Turcia, cei trei miniștri au semnat și o Declarație comună.

Redăm integral textul Declarației:

„Noi, ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Zbigniew Rau, şi ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Mevlüt Çavuşoğlu, ne-am reunit la 23 aprilie 2021, în Bucureşti, pentru a discuta pregătirile pentru Summitul NATO 2021 şi evoluţiile de securitate din regiune.

Am evaluat, totodată, colaborarea în formatul Trilateralei şi ne-am exprimat satisfacţia faţă de progresele înregistrate în urma întrevederilor ministeriale anterioare, în pofida dificultăţilor întâmpinate din cauza pandemiei de COVID-19.

Am avut un schimb de opinii privind reuniunea miniştrilor afacerilor externe NATO din martie 2021 şi am subliniat importanţa Declaraţiei ministeriale adoptate cu această ocazie. Ne-am exprimat, de asemenea, sprijinul pentru procesul de reflecţie NATO 2030 aflat sub coordonarea Secretarului General. Am subliniat legătura transatlantică durabilă dintre Europa şi America de Nord şi valorile democratice comune, ca fundament al Alianţei.

Pe parcursul dezbaterilor în formatul Trilateralei, am schimbat opinii privind situaţia de securitate de pe Flancul Estic al NATO şi am discutat activităţile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina şi din jurul acesteia. Am reiterat apelul nostru pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk şi pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului. Am evidenţiat, de asemenea, ameninţările şi provocările mai largi cu care se confruntă Alianţa, precum şi utilizarea de tactici hibride de către diverşi actori statali şi non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea şi securitatea regiunii noastre.

Am convenit că rămân importante consolidarea suplimentară a posturii de descurajare şi apărare a NATO şi a dimensiunii politice a Alianţei, consolidarea rezilienţei şi sprijinirea politicii „uşilor deschise”, precum şi a partenerilor estici şi a celor din Balcanii de Vest. Am evidenţiat interesul constant al NATO pentru un dialog de substanţă cu partenerii săi, având în vedere că această relaţie rămâne reciproc benefică.

Pe acest fond, miniştrii afacerilor externe din Ucraina şi Georgia au fost invitaţi astăzi la Bucureşti pentru un schimb informal de opinii cu noi.

Cu această ocazie, i-am reasigurat pe omologii noştri din Georgia şi Ucraina cu privire la angajamentul nediminuat al ţărilor noastre de a le oferi sprijin şi asistenţă. Am reafirmat sprijinul nostru pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Georgiei şi Ucrainei în interiorul graniţelor lor recunoscute la nivel internaţional şi pentru aspiraţiile euro-atlantice ale ambelor state.

Am convenit să continuăm coordonarea în formatul Trilateralei pentru a contribui pe mai departe la consolidarea NATO şi la sprijinirea partenerilor, în acelaşi timp cu dezvoltarea de proiecte şi iniţiative în acest scop”.

La București a început, vineri, o reuniune a Trilateralei pe teme de securitate a miniștrilor de Externe din Polonia, România și Turcia. La reuniune au participat și miniștrii de externe din Ucraina și Georgia, fiind o premieră.

Ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, a anunțat, vineri, că a început retragerea trupelor din Crimeea și de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente. De asemenea, joi, Serghei Șoigu a anunțat retragerea, până la 1 mai, a zeci de mii de militari prezența la frontiera cu Ucraina.