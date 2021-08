Volker Raffel a preluat poziția de CEO al E.ON România

Volker Raffel este noul CEO al Grupului E.ON România începând cu data de 1 august, preluând atribuțiile de la Manfred Paasch, care s-a retras din funcția deținută timp de aproape doi ani.

Cu o vechime de 22 de ani în cadrul E.ON, Volker Raffel este absolvent de studii tehnice universitare, cu specializarea Fizică, precum și de studii de inginerie în Franța, cu specializarea Energie și Energie nucleară. În ultimii ani a deținut diverse funcții de conducere, cea mai recentă fiind de Director pentru Managementul Energiei, Comunicare și Coordonare la PreussenElektra, compania de energie nucleară a grupului. În România, a făcut parte din echipa implicată, începând cu anul 2004, în procesul de privatizare a fostei Electrica Moldova, ulterior fiind director general adjunct al companiei de distribuție până în anul 2008.

“Ne propunem să consolidăm rezultatele obținute până acum de grupul E.ON în România, mergând mai departe către obiectivul strategic, acela de a fi o companie dedicată tranziției către noua lume a energiei: sustenabilă, digitală și verde, orientată spre satisfacerea nevoilor clienților. Aceasta este misiunea noastră comună”, a spus Volker Raffel.

Tot de la 1 august, Dragoș Bărbulescu va fi director general al companiei de distribuție a gazelor și electricității Delgaz Grid. Dragoș Bărbulescu lucrează în cadrul E.ON de 14 ani, iar în ultimii 9 ani a făcut parte din Board-ul companiei și a îndeplinit și rolul de CFO.

„Investițiile reprezintă un capitol extrem de important al strategiei noastre, pentru că nu putem vorbi despre un viitor sustenabil fără rețele inteligente. Pentru acest an este bugetată o creștere considerabilă a investițiilor, care vor fi cele mai mari din ultimii 16 ani. Aceste eforturi destinate modernizării rețelelor și creșterii calității serviciilor trebuie să continue an de an, inclusiv prin atragerea de fonduri europene pentru finanțarea unor proiecte punctuale”, a spus Dragoș Bărbulescu.

Tot de la 1 august, Mirko Strube devine CFO al E.ON Romania. În plus, acesta va fi responsabil de Digitalizare/ IT, HR și alte funcțiuni suport, în calitate de director general adjunct al E.ON România.

Ca urmare, de la 1 august, Volker Raffel (CEO), Mirko Strube (CFO, Digitalizare/ IT, HR și alte funcții suport), Claudia Griech (Soluții Clienți) și Dragoș Bărbulescu (Distribuție) formează Consiliul Director al E.ON România.

