WhatsApp, schimbări importante. Dezvoltatorii lucrează la un mod incognito pentru aplicaţie

WhatsApp lucrează la posibilitatea de a ascunde statutul online datorită unei noi setări de confidențialitate numită "cine poate vedea când sunt online".

De-a lungul anilor, o mulțime de utilizatori au cerut să își poată ascunde statutul online, din diferite motive: de exemplu, unii utilizatori doresc să folosească WhatsApp fără a fi deranjați de alte persoane sau se simt urmăriți de cineva.

Astfel, potrivit wabetainfo, WhatsApp lucrează la o funcție care le permite utilizatorilor să aleagă cine poate vedea când sunt online pe WhatsApp, disponibilă într-o actualizare viitoare.

Utilizatorii vor putea configura cine poate vedea când sunt online. Vor exista următoarele setări: "Everyone" (Toată lumea) și "Same as Last Seen" (La fel ca ultima dată când a fost văzut).

De exemplu, dacă utilizatorii ales "My contacts" pentru "Last Seen" și "Same as Last Seen" pentru "online", înseamnă că persoanele care nu apar pe lista de contacte nu vor putea să vadă când sunt online.

Funcția este în curs de dezvoltare și nu se știe când va fi lansată public.

(sursa: Mediafax)