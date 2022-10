8 octombrie -Ziua europeană a donării şi transplantului de organe

Ziua europeană a donării şi transplantului de organe a fost marcată pentru prima dată în 1996, la Geneva. Din 1998, Consiliul Europei a organizat în fiecare an evenimente în diferite ţări, pentru a promova informaţii legate de donarea de organe şi transplant, pentru a mobiliza spitalele şi specialiştii în indentificarea potenţialilor donatori ce pot salva vieţi. În 2020 şi 2021, din cauza pandemiei COVID-19, această zi a fost marcată online. EODD îşi propune să sensibilizeze publicul cu privire la necesitatea donării de organe, ţesuturi şi celule şi să promoveze principiul donaţiei voluntare şi neremunerate.



Sub sloganul "Share more than a story. Share life", ediţia din 2022 a Zilei europene a donării şi transplantului de organe încurajează populaţia să împărtăşească ceea ce este mai preţios - viaţa, menţionează site-ul https://www.edqm.eu/en/.



Ca în fiecare an, EODD este susţinută de o campanie pe reţelele de socializare care are ca scop creşterea gradului de conştientizare cu privire la donarea de organe, ţesuturi şi celule. Campania din acest an ne invită să influenţăm pozitiv viaţa altora şi să recrutăm "influenceri pentru viaţă", care iau în considerare donarea de organe. Campania acţionează ca un memento că ar trebui să reconsiderăm cu toţii ce merită cu adevărat împărtăşit şi este inspirată de social media în care partajarea conţinutului - "share" - este o practică obişnuită. Campania foloseşte terminologia social media pentru a prezenta donarea de organe, ţesuturi şi celule într-un mod mai relevant, notează site-ul amintit.



Cererea de transplant de organe este în creştere în întreaga lume, dar nu există suficiente organe disponibile pentru a satisface toate solicitările. Acest deficit de organe este factorul limitativ în tratarea multor pacienţi cu insuficienţă cronică de organ şi a dus la un număr mare de pacienţi pe listele de aşteptare.



În 2021, 36.000 de pacienţi au primit un transplant şi 41.000 de pacienţi noi erau înscrişi pe listele de aşteptare. Din nefericire, în 2021, aproximativ 20 de pacienţi au murit zilnic, în Europa, aşteptând un transplant de organ, conform site-urilor https://www.eodd2022.eu/index-en.html şi https://www.edqm.eu/en/eodd.



Prin organizarea Zilei europene a donării şi transplantului de organe într-o ţară diferită în fiecare an, EDQM caută nu numai să încurajeze dezbaterea publică şi reflectarea asupra acestui subiect, ci şi să invite comunitatea medicală şi factorii de decizie din toată Europa să se gândească la importanţa acestei metode de salvare a vieţii. Totodată, această zi reprezintă o ocazie de a exprima recunoştinţă tuturor donatorilor de organe şi familiilor acestora şi de a mulţumi profesioniştilor din domeniul transplantului, a căror muncă ajută la salvarea de vieţi şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii multor oameni.



Rinichiul este organul cel mai des transplantat, fiind soluţia salvatoare pentru pacienţii cu insuficienţă renală în fază terminală. În egală măsură, transplantul de ficat, plămâni şi inimă este des practicat. Pancreasul şi intestinul subţire pot fi, de asemenea, transplantate. Toate organele pot fi donate după deces. Donatorii vii pot dona un rinichi şi o parte din ficat, arată site-ul https://ec.europa.eu/.



Cadrul juridic care defineşte standardele pentru transplantul de organe este prevăzut de Directiva 2010/53/UE, denumită şi Directiva europeană privind organele, care stabileşte standardele de calitate şi de siguranţă privind organele. Ea acoperă toate etapele procesului de transplant de la donare, prelevare, testare şi prelucrare până la distribuire. Pentru a sprijini punerea în aplicare a acestui act de bază, Comisia a propus şi adoptat, în strânsă colaborare cu autorităţile naţionale din UE, Directiva de punere în aplicare 2012/25/UE a Comisiei de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului.