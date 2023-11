Alegeri locale în R. Moldova. Maia Sandu îndeamnă cetățenii să se prezinte la urne: „Democrația se ține pe votul nostru”

Ea a îndemnat cetățenii să-și exprime opțiunile electorale insistând că „democrația se ține pe votul nostru”.

Maia Sandu afirmă că a votat pentru oamenii care vor pune umărul la proiectul de integrare europeană al Republicii Moldova, potrivit Moldpress.

„În primul rând am votat, așa cum am făcut-o de fiecare dată și voi vota mereu pentru că democrația se ține pe votul nostru. Am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit, responsabil, dedicat pentru binele chișinăuienilor. Am votat pentru oameni care vor pune umărul pentru ca noi cu toții să realizăm proiectul de integrare europeană al R. Moldova, pentru că integrarea europeană înseamnă pace, respect pentru fiecare cetățean și bunăstare”, a explicat Maia Sandu.

Cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova își aleg, duminică, primarii și consilierii în cadrul alegrilor locale. Cele 1.958 de secții de votare au fost deschise la ora 07.00. Procedura de vot se va încheia la ora 21.00. La urne sunt așteptați 2.758.810 de alegători.