Astăzi are loc Congresul PNL. Nicolae Ciucă, singurul candidat pentru funcția de președinte

Congresul extraordinar al PNL are loc duminică. Aceste este organizat după demisia lui Florin Cîțu din funcția de președinte al PNL.

Premierul Nicolae Ciucă și-a depus, miercuri, candidatura pentru funcția de președinte al PNL.

„Am decis să-mi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuție pe care am avut o cu colegii și, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situații politice. Partidul Național Liberal este astăzi la guvernare și are datoria să asigure stabilitatea țării”, a spus Nicolae Ciucă.

El spune că una din condițiile esențiale pentru buna guvernare este ca în interiorul partidului nostru să existe o stare de armonie și o concentrare a tuturor asupra obiectivelor.

„Uniți pentru o Românie stabilă și puternică” este titlul moțiunii cu care candidează Nicolae Ciucă.

(sursa: Mediafax)