Avertismentul lui Ciolacu: Dacă UDMR iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că partidul pe care îl conduce nu este de acord cu scoaterea UDMR din Guvernul Ciucă. Liderul PSD a fost întrebat de către jurnalişti despre informaţia potrivit căreia liderii UDMR ar fi spus că vor să se retragă din negocieri.

"Această coaliţie va fi formată de către PNL, PSD, UDMR şi minorităţi. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD - PNL. Deci dacă UDMR, în acest moment, iese din această coaliţie, automat şi PSD-ul va ieşi, pentru că nu am alt mandat", a spus, vineri, Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor: Un singur lucru nu este posibil și nu va fi posibil: UDMR să fie element de decor într-un guvern

Întrebat, vineri, dacă UDMR ar rămâne la guvernare în cazul în care rămâne fără cele trei portofolii cerute, în special ministerul Dezvoltării, Kelemen Hunor a declarat că nu va acceptă că partidul pe care îl conduce să fie element de decor într-un guvern.

"Orice este posibil. Un singur lucru nu este posibil și nu va fi posibil: UDMR să fie element de decor într-un guvern. Să stăm noi cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul zâmbind în fiecare lună", a declarat Kelemen Hunor.

Nu suntem sabotați de nimeni. (...) Uniunea poate să rămână cu portofoliile actuale, restul să le împartă colegii. Eu nu vreau să iau nimic de la nimeni. Am renunțat la multe lucruri, am acceptat anumite situații”, a mai spus acesta.

El spune că un guvern poate fi învestit cu sau fără UDMR. „Nu e o chestiune de semnal, ci de matematică”, afirmă el.