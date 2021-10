Barna: Acest rezultat nu mă bucură în mod particular. Râmân alături în acest proiect

Agerpres Dan Barna Dan Barna

Deși avem acest rezultat, care nu mă bucură în mod particular, continui să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă, spune Dan Barna, care își recunoaște înfrângerea în competiția internă a USR PLUS.

„Știu că există multă dezamăgire și supărare în echipa celor care m-au susținut, știu că e mult entuziasm și bucurie în echipa colegilor care l-au susținut pe Dacian Cioloș. Până la urmă, despre asta este vorba într-o competiție firească și importantă, cum este cea din USR PLUS. De luni rămânem același partid solid, același partid solidar, același partid vertical, care a adus în România reformă”, a spus Dan Barna.

El spune că încheie mandatul cu satisfacții majore, că a crescut formațiunea pe care a condus-o.

„Deși avem acest rezultat, care nu mă bucură în mod particular, continui să-i mulțumesc lui Dacian Cioloș că fuziunea USR PLUS a fost decizia corectă pentru a avea un al treilea partid puternic. Am încredere că acest partid va da președintele României în 2024. Râmân alături în acest proiect”, adaugă Barna.

Dacian Cioloș este noul președinte al USR PLUS, după al doilea tur de scurtin intern. El l-a învins pe Dan Barna, fostul președinte.

Dacian Cioloș a obținut 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49,1%.