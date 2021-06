Dan Barna a fost voluntar la caravana vaccinării într-o comună sibiană

Vicepremierul Dan Barna a făcut voluntariat, sâmbătă, la caravana vaccinării din comuna Micăsasa, judeţul Sibiu. El a scris pe pagina sa de socializare că i-a ajutat pe vârstnici să completeze formularele de vaccinare.



"Este o caravană a vaccinării organizată în Micăsasa şi îl felicit pe domnul primar pentru această iniţiativă. E un moment foarte bun, am avut ocazia să discutăm cu cetăţenii. Au venit să se vaccineze tocmai pentru că înţeleg că este soluţia prin care pot să-şi protejeze familia şi cei mai tineri şi cei mai în vârstă. Unii sunt deja la rapel, ceea ce confirmă faptul că oamenii rămân serioşi pe acest demers. Vă încurajez pe toţi să mergeţi să vă vaccinaţi", a afirmat vicepremierul.



În opinia sa, implicarea comunităţii în campania de vaccinare anti-COVID are rezultate.



"Vaccinarea în comuna Micăsasa - dovada că se poate! Implicarea comunităţii în campania de vaccinare are rezultate în comuna Micăsasa din judeţul Sibiu. Bunici, părinţi şi tineri s-au vaccinat în cadrul caravanei de vaccinare. Primarul, preotul, comunitatea şi toate autorităţile responsabile de campania de vaccinare au făcut echipă şi au reuşit să contribuie la succesul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Astăzi, împreună cu Timotei Păcurar, primarul comunei Micăsasa, senatorul Claudiu Mureşan, viceprimarul Adrian Suciu şi consilierul judeţean USR PLUS Adrian Echert i-am ajutat pe bunici să completeze formularele pentru vaccinare. Le mulţumesc medicilor şi tuturor celor care s-au vaccinat", a scris Barna, pe Facebook.