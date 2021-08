Barna, despre rectificarea bugetară: Peste tot este posibil să mai existe modificări

Vicepremierul Dan Barna spune că cifrele apărute în spațiul public despre rectificarea bugetară sunt „o primă propunere a premierului”. „Peste tot este posibil să mai existe modificări”, spune Barna, care arată că a avut o discuție cu Florin Cîțu despre bugetul fiecărui minister.

„Eu sunt optimist că vom găsi o formulă de rectificare care să poată să ne ajute să continuăm programele de investiții ale Guvernului”, spune Dan Barna.

El susține că cifrele referitoare la rectificarea bugetară, prezentate în spațiul public, au reprezentat „o primă propunere de la care încep discuțiile la nivelul coaliției”.

„Am discutat pe fiecare minister în parte. Sunt convins că vom ajunge la o formulă care să fie și echilibrată și să asigure și resursele necesare. Discuția de ieri a pornit de la acea primă propunere transmisă de premier, care din păcate a ajuns și în spațiul public. Este varianta de la care am pornit. Am discutat despre fiecare minister în parte. Peste tot este posibil să mai existe modificări. Și la Transporturi și la celelalte ministere am discutat foarte specific, au fost discuții tehnice pe necesar, pe obligațiile pe care le au ministere, pe componeta de investiții și sunt convins că vom avea o formulă echilibrată. (...) Va fi o a nouă rectificare bugetară, a treia, în luna noiembrie, tocmai ca în funcție de execuție să putem închide bugetul cât mai aproape de resursele alocate”, conchide Barna.

Florin Cîțu a spus miercuri că nu acceptă cereri de alocări suplimentare la rectificarea bugetară, în condițiile în care au rămas 20 de miliarde de lei necheltuiți.

(sursa: Mediafax)