Barna, mesaj pentru Cioloș: Am participat la toate luptele și intenţionez să merg mai departe

Eu am participat la toate luptele şi la toate confruntările pe care USR PLUS le-a avut și intenţionez să merg mai departe, este mesajul transmis de Dan Barna lui Dacian Ciooș, după acesta i-a cerut să se retragă împreună din cursa pentru șefia noului partid rezultat din fuziunea dintre USR și PLUS.

„Este întotdeauna o chestiune de mesaj politic. Eu am participat la toate luptele şi la toate confruntările pe care USR PLUS le-a avut. Intenţionez să merg mai departe, pentru că eu cred foarte mult că USR PLUS este un partid care pe termen lung va avea un cuvânt greu în politica din România”, este răspunsul lui Dan Barna pentru Dacian Cioloș.

Liderul USR PLUS afirmă că are mare încredere în înţelepciunea colegilor săi.

„Am spus deja, proiectul USR PLUS este un proiect la care muncesc de patru ani de zile. Este un proiect asumat. Am foarte mare încredere în înţelepciunea colegilor mei”, precizează Barna.

Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna ca niciunul dintre ei să nu candideze pentru funcția de președinte al USR PLUS,pentru a nu se crea falii în partid. Fiecare ar urma să susțină alte figuri din partid, care să obțină voturi din ambele tabere, au declarat, sâmbătă,pentru MEDIAFAX, surse politice.