Cât de posibil este un guvern de uniune națională după alegerile parlamentare. Reacția lui Bolojan

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, dacă PNL ar putea face un guvern cu USR și PSD după alegerile parlamentare. El a spus că e greu de vorbit despre o astfel de variantă la acest moment, însă nu a respins ideea.

„E greu să spun acum dacă există o posibilitate pentru un guvern de genul acesta, de uniune națională. Cred că și dumneavoastră sunteți conștienți că rezultatul votului va însemna un număr de grupuri parlamentare, o pondere a fiecărui grup parlamentar și probabil că după alegerile parlamentare vor începe discuțiile între partide în funcție de configurația politică și de programele partidelor, pentru că eu consider că atât timp cât PNL mă are ca președinte, PNL trebuie să intre la guvernare, pentru că aceste lucruri trebuie să fie făcute și noi suntem cei care ni le asumăm”, spune Bolojan.

Președintele interimar al PNL afirmă, însă, că partidul său nu va intra la guvernare „doar pentru o poziție”.

„Dacă intrăm într-o guvernare doar ca să administrăm – mai bine sau mai prost – și doar ca unii să fie un ministru, secretar de stat sau o anumită poziție, înseamnă că nu am făcut nimic. Mai bine stăm în Opoziție. Lucrurile de bază, fundamentale pentru România, sunt în programul de guvernare cu termene, așa cum am spus la reducerea numărului de parlamentari, pentru că dacă ele se amână peste un an – doi și începe filosofia cum să votăm într-un fel sau altul, dacă rămânem pe ultimii 2 ani de zile, toate partidele vor să dea vești bune și nu se mai face nimic serios”, a mai spus Ilie Bolojan.

(sursa: Mediafax)