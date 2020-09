Campanie electorală cu scântei. Firea: Femeile duc greul! Nu sunt „panarame”. Nicușor Dan: Nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului „panaramă”

Lucian Alecu

Nicușor Dan, candidatul unic al dreptei la Primaria Capitalei, a declarat luni seară, într-un discurs la Teatrul Național, că la alegerile locale de duminica aceasta se va da „o luptă de valori” în care el nu vrea să-i spună fetiței sale că „o panaramă este mare vedetă”.

El a mai spus că „fiecare societate are panaramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie”. Nicușor Dan nu a fost însă explicit și nu a spus clar cine sunt ”panaramele”, iar prima reacție a venit de la postul de televiziune, Antena 3. Mihai Gâdea și invitații din studioul de la Sinteza Zilei l-au criticat pe candidatul dreptei pentru că ar fi jignit-o direct pe Gabriela Firea.

Imediat, luni noapte, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat pe pagina sa de Facebook, criticând dur termenul folosit de contracandidatul său, Nicusor Dan

”Sunt si voi fi mereu alături de toate femeile! Am incercat sa le usurez viata pe cat posibil. Ele duc greul! Nu sunt “panarame”, cum zice un candidat. Ele sunt mame, bunici, fiice, sotii, prietene, iubite. Ca si mine”.

Dana Budeanu îl face praf pe Nicușor Dan

Dana Budeanu, prietenă cu Gabriela Firea și cea care a făcut publice înregistrări cu Nicușor Dan în ultimele două săptămâni, a postat și ea seara trecută pe Facebook

”Cine e PANARAMA, domnule Nicușor Dan? Gabriela Firea? Așa vorbiți ca bărbat despre un contracandidat? Așa-i explicați fetiței dumneavoastră?”, scrie Dana Budeanu.

”Femeile nasc, cresc copii care se fac mari așa ca dumneavoastră, care mai apoi le jignesc și fac în toate felurile”, mai spune Dana Budeanu. ”Femeile conduc lumea! Altfel aceasta ar rămâne pe mâna unora ca dumneavoastră, a unor MISOGINI, a unor IMPOSTORI, care în spatele unor imagini poleite de banii unor infractori sunt de fapt niște IPOCRIȚI!”.

Ulterior, tot luni noapte, Nicușor Dan a intervenit pe Facebook cu explicații, susținând că prin folosirea termenului ”panarame” s-a referit la ”cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre el.

”Nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului „panaramă”. Pentru mine, acest cuvânt are interpretarea comună de persoană ridicolă care caută scandalul. Sunt de 20 de ani în spațiul public și nu am folosit niciodată vulgarități. Persoanele pe care le-am avut în vedere sunt cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre mine”, a mai scris, Nicuşor Dan.